Ordeig reuneix exconsellers per “aprendre” de la seua tasca

El nou conseller d’Agricultura, el lleidatà Òscar Ordeig, es va reunir ahir amb els seus predecessors en el càrrec amb l’objectiu de conèixer el treball que van desenvolupar durant la seua etapa al capdavant del departament. A la trobada van assistir els exconsellers David Mascort (2023-2024, Esquerra), Teresa Jordà (2018-2023, Esquerra), Meritxell Serret (2016-2017, Esquerra), Jordi Ciuraneta (2015-2016, CiU), Josep M. Pelegrí (2010-2015, CiU), Joaquim Llena (2006-2010, PSC), Jordi William Carnes (2006, PSC), Antoni Siurana (2003-2006, PSC), Josep Grau (1999-2003, CiU), Francesc Xavier Marimon (1992-1999, CiU), i Joan Vallvé (1989-1992, CiU). Josep Miró (1984-1989, CiU) va excusar la seua absència per motius personals. Aquest tipus de reunions, que el socialista té la voluntat de mantenir en el temps, tenen l’objectiu d’aprendre de l’experiència de tots ells per oferir “el millor servei possible per consolidar i donar impuls al sector agroalimentari”. Durant la reunió, Ordeig va agrair a tothom la feina feta. “Els agraeixo la tasca en defensa del sector agroalimentari català i que comparteixin la seua opinió sobre el context actual, aprofitant el principi de la legislatura”, va assegurar.