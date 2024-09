La fruita de pinyol multiplica per cinc el preu fins a la taula

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus dels aliments s’han multiplicat per fins a més de set del camp a la taula a l’agost. Així ho afirma l’Índex de Preus en Origen i Destinació dels aliments (IPOD), que mensualment elabora l’organització agrària COAG, de la qual forma part Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), i que reflecteix que en la fruita de pinyol el preu arriba a quintuplicar-se. Els plàtans costaven a les botigues un 666% més que el preu pagat als agricultors al camp, és a dir, 7,66 vegades per sobre, al marcar una cotització de 0,22 euros per quilo en origen i vendre’s en destinació a 2,22 euros per quilo. Per la seua part, la ceba va multiplicar el preu per 7,16 vegades el seu cost des de la cotització al camp fins al preu de venda al públic a les botigues, al passar de cotitzar a 0,25 euros per quilogram en origen per vendre’s en destinació a una mitjana d’1,79 euros.De la mateixa manera, els preus de l’enciam es van revaloritzar fins a 6,42 vegades del camp a la taula, al passar dels 0,19 euros en origen fins als 1,22 en el punt de venda al públic, mentre que l’all va multiplicar el preu per 5,96, fins a arribar a 1,15 euros per quilo pagat a l’agricultor, davant els 6,85 euros que desemborsa el consumidor. En el cas dels préssecs, el preu es va incrementar un 367 per cent al passar de 72 cèntims al camp a 3,36 per al consumidor. Suposa multiplicar el seu preu per 4,67. Pel que fa a la nectarina, l’encariment va ser d’un 426 per cent, al passar de 65 cèntims a 3,42 euros, fet que representa incrementar el preu en 5,26 vegades.

En línies generals, els productes agrícoles van multiplicar al tancament d’agost el seu preu per 4,52 des de la cotització al camp fins al preu de venda al públic en els lineals, mentre que els derivats de la ramaderia (pollastre, porc, conill o ous) ho van fer per 3,03.El preu del quilogram de corder va passar de 4,42 euros en origen a 19,54 euros per quilo en els punts de venda al consumidor, és a dir, un 342% més, mentre que en el cas de la vedella de primera, el preu es va multiplicar fins a un 281%, passant dels 5,57 euros el quilo en origen als 21,24 euros en destinació.