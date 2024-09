Treball vol bonificar la feina fixa que creïn les pimes que redueixin la jornada laboral

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha anunciat aquest dilluns que ha proposat als agents socials la posada en marxa d’un pla d’acompanyament a les petites i mitjanes empreses (pimes) per ajudar-los a reduir la jornada laboral, amb la inclusió de bonificacions per als nous llocs de treball indefinits que es generin com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta mesura. "Aquestes bonificacions han d’anar dirigides a aquells llocs de treball, a aquells contractes de treball, que es facin per completar el temps que deixen lliure les plantilles quan la jornada es redueix", ha recalcat Pérez Rey que, en tot cas, ha assenyalat que no és un element tancat i que Treball està disposat a analitzar altres vies. No obstant, per a Pérez Rey, la via que es proposa des de Treball per ajudar les pimes a rebaixar la jornada és la de bonificar els nous contractes indefinits que realitzin aquestes empreses per cobrir els espais horaris que es derivin de reducció de jornada.

Així, "la reducció de jornada no només serà un element que ens permeti incrementar la productivitat, el benestar de treballadors i empresaris, sinó que també ens permetrà crear ocupació", ha assegurat Pérez Rey després de recuperar aquest dilluns la negociació amb CCOO, UGT, CEOE i Cepyme per a la reducció de la jornada laboral. L’objectiu d’aquest pla, ha explicat Pérez Rey, és aconseguir que la reducció de jornada fins les 37,5 hores setmanals arribi a totes les pimes, que és on es concentra la major part de l’ocupació a Espanya i que suposen el 90% del teixit empresarial.

"El temps no pot ser només privilegi d’alguns sectors, sinó que treballar-ne menys mantenint el mateix salari ha de ser un dret de tot el sistema productiu, també de les petites empreses. Tenim gairebé un milió i mig d’empreses que tenen menys de deu treballadors i que donen feina a gairebé tres milions i mig de treballadors. Volem que aquestes petites empreses s’incorporin a la reducció de jornada i que, per tant, els seus treballadors, les seues treballadores tinguin dret a treballar menys i mantenir el seu salari", ha afirmat.

El secretari d’Estat ha explicat que aquest pla d’acompanyament, denominat 'Pime 375', està obert a les aportacions dels agents socials i amb ell es posarà en mans dels empresaris formació especialitzada per ajudar-los a completar aquest trànsit cap a les 37,5 hores setmanals i perquè puguin executar correctament el nou registre horari que vol impulsar Treball. "Els centres d’orientació i ocupació que han estat finançats gràcies al desplegament dels fons europeus, assessoraran, acompanyar i formar els empresaris, als petits empresaris, perquè tinguin capacitat de reduir la jornada i que ho puguin fer de la millor manera possible", ha indicat.

Així mateix, ha explicat que es posaran en marxa guies tècniques, principalment per sectors, per poder facilitar aquest trànsit de les petites empreses a la reducció de jornada. "Aquest pla d’acompanyament a la petita empresa, amb bonificacions, formació, acompanyament i assessorament especialitzat i guies tècniques sectorials, serà un element decisiu per impulsar la reducció a 37 hores i media", ha declarat Pérez Rey.

El secretari d’Estat ha defensat a més que no tot el temps alliberat per la reducció de jornada generarà nova ocupació, ja que hi haurà empreses que utilitzin mecanismes més eficients de producció per produir més amb les seues plantilles actuals, la qual cosa generarà increments de productivitat.

Així mateix, ha assenyalat que Treball continua proposant que un dels elements en els quals pot pivotar la reducció de jornada és la distribució irregular de les hores de feina, ja que això podria ajudar alguns sectors a aplicar aquesta mesura. Això sí, ha deixat clar que distribuir irregularment la jornada no suposa incrementar-la ni fer hores extraordinàries, sinó concentrar-la en aquells moments en què les empreses tenen una necessitat més gran de producció.

El perímetre de la negociació queda tancat

El secretari d’Estat ha afirmat que, amb la proposta del pla 'Pime 375' es completa ja el perímetre de la negociació d’aquesta taula de diàleg social, que inclou, a més de la reducció de la jornada, el dret a la desconnexió digital i la millora del registre horari per convertir-lo en un instrument electrònic, accessible per a la Inspecció de Treball. "El perímetre es tanca, però està obert a noves incorporacions, no tant a noves regulacions, a nous blocs temàtics, sinó a la millora de cada un dels blocs que hem anat incorporant a la taula durant tot aquest temps. Per tant, perímetre tancat, però negociació oberta", ha especificat. Pérez Rey s’ha compromès a elaborar un document amb la nova proposta i confia a poder assolir un acord amb sindicats i empresaris com més aviat millor. "Avui hi ha hagut molt bon clima a la taula de diàleg social", ha certificat.

CEOE , contra l’"intervencionisme" en les relacions laborals

Des de la patronal CEOE, fonts consultades per Europa Press han indicat que analitzaran la proposta de Treball quan la tinguin per escrit, encara que, a priori, consideren que "s’endinsa en l’intervencionisme de les relacions laborals i el menyspreu a la negociació col·lectiva". L’organització que presideix Antonio Garamendi ha criticat que es pretengui que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) es converteixi en assessor de les pimes per a la reducció de la jornada "quan no és capaç de reinserir si més no el 3% dels aturats del país al mercat laboral, com si no hi hagués ja despatxos, consultores i empreses qualificades per a això".

D’altra banda, CEOE titlla el pla d’ajuda a la pime plantejat per Treball d’"absolutament imprecís" i considera que, en si mateix, "implica el reconeixement que els seus continus anuncis estan frenant la creació d’ocupació".

Sindicats mantenen les mobilitzacions

De la seua banda, UGT i CCOO han assegurat que mantindran les mobilitzacions a partir d’aquest mes de setembre per reclamar la reducció de jornada perquè la patronal continua posicionant-se "en contra" de portar el temps de treball a les 37,5 hores setmanals. "Anem incrementant les mobilitzacions, anem incrementant la tensió per aconseguir una cosa que ens sembla just, però que, a més, és una cosa que demanda la societat espanyola", ha indicat el vicesecretari general de Política Sindical d’UGT, Fernando Luján.

El secretari d’Estudis i Formació Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha assegurat que CEOE i Cepyme continuen mostrant una "total indefinició". "Estem més o menys en la mateixa posició en la qual ens trobàvem el mes de juliol", ha denunciat Gutiérrez, que ha asseverat que aquesta situació "preocupa enormement" CCOO. Luján ha compartit aquesta preocupació i ha demanat a la patronal que es pronunciï, així com als partits polítics, doncs el temps "s’està esgotant". "Nosaltres, i en això també incloc el govern espanyol, estem fent tots els passos perquè la patronal se sumi a la petició de la societat espanyola de reduir el temps de feina", ha assegurat Luján. Així, ha afirmat que el pla 'Pime 375' proposat aquest dilluns pel Govern a la taula de diàleg social està donant resposta a la queixa de CEOE que la reducció de jornada anava a afectar molt les petites empreses. "Esperem la reacció per part de la patronal", ha afegit.