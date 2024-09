Ampliats els drets de les 1.760 lleidatanes treballadores de la llar

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret amb el qual es pretén dotar de seguretat i augmentar els drets de les 1.760 persones que treballen com a empleades de la llar a la província de Lleida, més d’un 90% d’elles dones, i que inclou, entre altres drets, reconeixements mèdics diaris gratuïts o el dret a la formació, durant la jornada laboral, per part del Servei Públic d’Ocupació (SEPE). Aquesta nova norma afectarà en total les més de 367.900 persones afiliades en el sistema especial d’empleades de la llar.

“Estem parlant de les invisibles, estem parlant de les dones que sostenen les nostres vides, que ens cuiden, que formen part de les nostres famílies i que fins fa molt poquet a Espanya els faltaven drets”, va emfatitzar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, durant la presentació d’aquesta norma.Entre els nous drets que tindran a partir d’ara les persones treballadores de la llar hi ha el de la vigilància del seu estat de salut, la qual cosa inclou un examen mèdic adequat que tingui en compte els riscos laborals identificats en l’avaluació. D’aquesta manera, el reconeixement mèdic, que es promourà dins de la cartera de serveis del sistema nacional de salut sense cap cost per a les persones ocupadores, tindrà una periodicitat triennal i a més serà voluntari i únic, encara que es treballi en diversos domicilis.Per la seua part, el servei públic d’ocupació (SEPE) proporcionarà una eina gratuïta per a la formació obligatòria sobre els riscos associats a les feines de casa, que només es realitzarà una vegada encara que es doni servei en diverses cases, i es farà dins de l’horari de treball o es compensarà amb temps de descans. L’ocupador haurà d’assumir la provisió gratuïta “dels equips de treball adequats per al correcte acompliment de les seues funcions” i els reposaran quan resulti necessari. A més a més, haurà d’analitzar els riscos que poguessin donar-se per al desenvolupament de la feina de les seues empleades a la llar a través d’una eina gratuïta elaborada per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Així mateix, s’elaborarà també un protocol en cas d’assetjament en el termini d’un any.En un altre ordre de coses, i segons els terminis fixats en la norma per a l’elaboració de les eines necessàries per al seu funcionament, l’entrada en vigor de manera completa no serà fins al gener del 2026.