La inflació a Lleida baixa quatre dècimes a l'agost i se situa en el 2,5%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) interanual a la província de Lleida ha caigut fins al 2,5% a l'agost, quatre dècimes menys respecte del juliol, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). És una dècima per sobre de la mitjana catalana, que s'ha situat al 2,4%. Entre els productes que més s'han encarit en comparació a l'agost del 2023, hi ha la roba (8,3%), l'ensenyament infantil i de primària (10,3%), l'allotjament (6%) i els paquets turístics (5,5%). En canvi, baixa el preu del transport i omplir el dipòsit del cotxe és un 1,5% més barat que fa un any. En quant a la variació mensual, els preus han repuntat un 0,1% durant el mes d'agost.