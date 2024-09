El Sabadell veu l'opa “descarrilada” i BBVA vol esperar els accionistes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller del Banc Sabadell, César González-Bueno, va considerar ahir que l’oferta pública d’adquisició (opa) llançada pel BBVA, sobre la qual encara s’ha de pronunciar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), es pot considerar “descarrilada” perquè les probabilitats que tiri endavant són “molt baixes”. Així es va pronunciar durant un fòrum en què també va participar el BBVA, que li va respondre recordant que seran els accionistes de l’entitat catalana els que tinguin l’última paraula.

Durant la seua intervenció en l’acte, González-Bueno va assegurar que no hi veuen transparència perquè els accionistes puguin prendre una decisió sobre aquesta operació i va exigir al BBVA que posi sobre la taula “de manera clara” quins seran els costos de l’entitat en cas que prosperi l’opa però no es produeixi fusió, així com de quins serien els impactes sobre el capital. En aquest sentit, va criticar que el BBVA xifrés en un primer moment que el gruix dels 850 milions d’estalvis que esperava obtenir amb la fusió fossin per estalvis en tecnologia, però que després desglossés en 300 milions els estalvis que esperava tenir en personal. “Això és important que s’aclareixi. S’ha dit que els estalvis si no hi ha fusió seran semblants. Doncs això és complicat”, va dir. El consell del Sabadell va rebutjar fa mesos l’intent del BBVA de pactar una fusió amistosa a l’entendre que el banc pot generar més valor en solitari. Aquesta posició ha estat recolzada pels seus alts executius, amb l’avantatge que l’operació ha generat també rebuig dins del Govern central, que ha de donar el vistiplau a l’opa.En resposta als pronòstics de fracàs de l’opa, el country manager de BBVA per a Espanya, Peio Belausteguigoitia, va respondre que l’última paraula sobre l’adquisició la tindran els accionistes del banc, que són, en darrera instància, els propietaris de l’empresa i va defensar que el mercat financer espanyol “ha estat, és i serà molt competitiu”. En aquest sentit, va assegurar que “el nombre d’entitats no és concloent, i que el que important és que les entitats financeres siguem fortes, solvents i eficients per oferir els millors serveis”.