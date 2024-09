Un de cada sis llocs de treball a Catalunya pertany a la bioeconomia

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector de la bioeconomia aplega el 17% de l’ocupació total de Catalunya, suposa el 15% de la matèria que es produeix al país i el 10% del valor afegit brut, segons ha apuntat aquest dijous el cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jaume Sió, en el marc del Congrés BIT Lleida, esdeveniment professional que se celebra fins aquest divendres en el marc de la Fira de Sant Miquel i que arriba enguany a la tercera edició i compta amb 230 inscrits. El Congrés BIT Lleida impulsa solucions per generar noves oportunitats i facilita el creixement i el desenvolupament dels projectes en bioeconomia, i centra enguany el programa en la bioeconomia d’alt valor afegit i en la simbiosi industrial. En aquesta edició s’ incideix més en els bioproductes que en la bioeconomia pròpiament dita i es potencia la simbiosi industrial, la col·laboració entre empreses i la creació d’ecosistemes en els quals els residus i els subproductes d’empreses que fins ara suposaven un cost, es converteixen en un benefici econòmic i passen a ser la matèria primera d’una altra.

Sió ha explicat que “la bioeconomia suposa generar economia a partir de recursos que produeix la natura a casa nostra, és a dir, seria reproduir la forma de vida de fa cents anys en què hom vivia del que hi havia en el territori, però això aplicant el coneixement i la tecnologia d’avui en dia”. Ha afegit que “l’estratègia del Govern és aprofitar encara més els recursos que tenim, només ens cal posar coneixement i empreses” i ha explicat que la demarcació de Lleida té un pes molt important en la bioeconomia de Catalunya, ja que disposa del 50% de la matèria primera disponible. Ha destacat que en cent anys Catalunya ha passat de tenir un terç de la seva superfície formada per boscos a més de dos terços. Ha explicat que el Govern vol intervenir en el 80% dels boscos catalans per reduir el risc d’incendis, augmentar el cabal dels rius, incrementar la biodiversitat i crear economia, “una acció que tindrà un impacte positiu pel conjunt de la societat”, ha dit Jaume Sió.

En la primera jornada, el cap del programa de bioeconomia de l’IICA (Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura), Hugo Chavarría, ha exposat la situació i les perspectives de la bioeconomia a l’Amèrica Llatina i el Carib on ha remarcat que el sector té un “potencial enorme” a la zona, però que cal que els països treballin plegats per aconseguir-ho. Durant la taula de debat centrada en la “Bioeconomia circular i obtenció de principis actius per a la indústria cosmètica, farmacèutica i nutricèutica, s’ha constatat que dels 33 recursos naturals destinats a la indústria a Catalunya, 26 poden ser utilitzats per les companyies farmacèutiques. La CEO de l’empresa Biogründl, Ruth Margalef, ha lamentat que les empreses catalanes no acostumades a l’economia circular prefereixen pagar per llençar els residus, fet que, ha afegit, provoca que s’hagin de comprar residus a fora, sobretot a països del nord d’Europa.

La jornada s’ha completat amb les taules de debat titulades la “Bioeconomia i la transició cap als productes químics biobasats” i “La bioeconomia com a generadora de nous materials”. També s’ha fet la presentació del Pla d’Acció del ProAcció Green i altres opcions de finançament a càrrec d’ACCIÓ. L’acte ha culminat amb una xerrada de l’Alfons Cornella, Fundador de Institute of Next, i Infonomia, entre d’altres empreses, que ha donat la seva visió sobre la necessitat d’innovar i fer-ho a través de les oportunitats que genera la bioeconomia. La Càtedra Vall Companys-UdL patrocina aquesta ponència.

La 70a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel (Saló Nacional de la Maquinària Agrícola) i la 39a edició d’Eurofruit (Fira Professional de Proveïdors de la Indústria Fructícola) tenen lloc del 26 al 29 de setembre al recinte de Fira de Lleida amb 291 expositors directes procedents de l’Estat espanyol, els Estats Units, França i Itàlia, i és el marc d’una cinquantena d’activitats paral·leles.