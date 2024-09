Protesta per la reducció de la jornada laboral a Lleida

Desenes de persones convocades per CCOO i UGT ahir davant la seu de la COELL a Lleida. - UGT

Desenes de persones convocades per CCOO i UGT es van congregar ahir davant de la seu de la COELL per reclamar que la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals sigui una realitat. Ambdós sindicats van coincidir a defensar que aquesta mesura permetrà “millorar la conciliació familiar i augmentar la productivitat de les empreses”. El secretari general d’UGT-Terres de Lleida, José Luis Aguilá, va defensar que és “una millora per a la classe treballadora” i va demanar a la patronal negociar i “no anar en contra del corrent”. En la mateixa línia, Cristina Rodríguez, de CCOO, va apressar a fer efectiva aquesta iniciativa.

La protesta va coincidir amb altres marxes en ciutats com Barcelona i Madrid, convocats pels sindicats amb el mateix propòsit. “La societat té dret a tenir un debat a fons sobre la reducció del temps de treball. Si ho aconseguim, aquesta batalla està guanyada”, va proclamar el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, en la concentració de Madrid, a la qual van acudir 2.500 persones segons els sindicats. El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va titllar d’“irresponsable” l’actitud de la CEOE i va assegurar que “a aquesta negociació li queden dos telenotícies”.