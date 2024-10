L'atur cau lleument a Lleida al setembre, amb 28 persones menys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida ha tancat el mes de setembre amb un lleu descens del nombre d’aturats del 0,17% gràcies a la reactivació de sectors com l’educació o la construcció, que han contrarestat les caigudes en altres com l’agricultura. En total, hi ha a la demarcació 16.379 persones que busquen feina, 28 menys que les que es comptabilitzaven a l’agost. La baixada és més gran si la comparació es fa amb el mateix mes de l’any passat, amb un descens del 2% (-334), segons es desprèn de les dades publicades ahir pel ministeri de Treball. Per sectors, el de l’agricultura és el que registra un augment d’aturats més important, amb 71 més, coincidint amb la fi de la campanya, la qual cosa situa el total en els 1.361. El nombre d’aturats puja també en la indústria, on es comptabilitzen 1.509 (+13) persones, i en el col·lectiu sense una ocupació anterior, augmentant en 25, fins a les 1.548 persones, les quals busquen la seua primera feina. Al contrari, l’atur ha caigut en 140 persones en el sector dels serveis, fins a situar-se el total en els 10.781, i també en la construcció, on el total d’aturats ha disminuït fins a les 1.180 persones (-33).

D’altra banda, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social també ha caigut al setembre. N’hi ha 5.696 menys (-2,64%) respecte a l’agost i la xifra total és de 210.387. Tanmateix, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, el nombre de cotitzadors ha experimentat un creixement de l’1,68 per cent, que es tradueix en 3.479 afiliats més. Del total, 159.613 s’inscriuen en el règim general, 12.107 en el sistema especial agrari, els 1.758 en el d’empleats de la llar i 36.909 tributen com a autònoms.

Catalunya bat el rècord d’actius, amb 3,78 milions al setembre

■ Catalunya ha acabat el setembre amb 3,78 milions de treballadors en actiu, la xifra més alta de la història aquest mes. El mercat laboral català va sumar 15.468 ocupats més que a l’agost, i va ser la segona comunitat autònoma que, en termes absoluts, que va crear més ocupació, només al darrere de Madrid. Per la seua part, l’atur va baixar en 4.060 persones, una millora de l’1,2 per cent després de sumar dos mesos a l’alça. El total d’aturats es va situar en els 331.930, un 1 per cent menys que fa un any. L’atur també se situa en xifres històriques, amb el menor valor des del mes de setembre de l’any 2007.