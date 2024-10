«El més important és tenir entitats solvents i fortes»

Què suposaria l’OPA per al mercat a Lleida?

BBVA té un fort compromís amb Catalunya. Per a nosaltres ha estat històricament un mercat clau, ho és i ho continuarà sent, i és un territori que coneixem bé. Hi hem crescut molt en els últims anys fruit de la nostra estratègia de creixement de negoci i de les integracions amb Unnim i CX i la nostra vocació és continuar creixent, especialment en el segment d’empreses, on una de cada quatre noves pimes que ens elegeixen per treballar a nivell nacional ja venen de Catalunya. Per tant, aspirem a continuar tenint un pes important a Catalunya i, particularment, a Lleida.

Quines possibilitats hi ha que pugui tirar endavant? BBVA estudia millorar la seua oferta?

Començant per la segona pregunta, no elevarem l’oferta perquè considerem que ja és molt atractiva, perquè el que BBVA ofereix és molt superior al preu de mercat del Banc Sabadell. Els accionistes rebran una prima del 30% sobre els preus de les accions del Banc Sabadell en borsa abans que es conegués l’interès de BBVA per l’entitat (el 29 d’abril) o del 50% dels preus mitjans ponderats de l’acció durant els tres mesos anteriors. S’ha parlat molt sobre que la prima que ofereix BBVA ha canviat i m’agradaria aclarir aquest punt. Una vegada es presenta una oferta ferma com una OPA, el més lògic és que la cotització de l’empresa opada se situï molt a prop de l’oferta presentada, perquè el mercat espera que pugui tirar endavant. Per tant, el valor del Banc Sabadell està suportat per l’oferta presentada per BBVA. En relació amb les possibilitats d’èxit, l’operació ja ha rebut el suport massiu dels nostres accionistes, així com l’aprovació de l’autoritat britànica de regulació prudencial (Prudential Regulation Authority) i el Banc Central Europeu. L’operació segueix el seu curs. Queden encara les autoritzacions de CNMC i CNMV, així com que els accionistes del Banc Sabadell decideixin si volen participar en el projecte més atractiu de la banca europea. La CNMC ja ha indicat que l’operació s’analitzarà seguint la mateixa metodologia que la que s’ha aplicat en operacions precedents, per la qual cosa esperem que s’aprovi en Fase 1.

En tot cas, el Govern de l’Estat sembla decidit a vetar una fusió. Quins efectes tindria sobre el projecte del BBVA?

L’operació segueix el calendari previst com comentava abans. L’opinió del Govern central arribarà en la fase de la fusió, una fase en la qual el banc ja haurà obtingut les autoritzacions necessàries i més del 50% dels accionistes del Banc Sabadell han acudit al canvi d’accions, no veiem motius perquè l’Executiu s’oposi a la fusió. Estem convençuts que s’acabarà veient que l’operació no presenta problemes de competència i que la unió de les dos entitats és positiva per a tots els nostres grups d’interès. Al BBVA estem oberts a treballar conjuntament amb el Govern en aspectes com la inclusió financera, la territorialitat i el suport a les empreses.

La fusió suposa menys competència i amb això menys capacitat d’elecció per a empreses i particulars, apunten els detractors..

El sistema financer és, ha estat i continuarà sent molt competitiu. En aquests moments, els clients a Espanya tenen total llibertat per elegir entitats o canviar-se de banc amb un només clic. I això probablement anirà en augment perquè no hi ha barreres d’entrada i cada vegada hi haurà més jugadors, com els neobancs i les fintech. Per tant, el fet que hi hagi menys bancs no vol dir que hi hagi menys competència. Respecte a la futura unió del BBVA amb el Banc Sabadell, no hi veiem problemes de competència. Les empreses que treballen en exclusiva amb el BBVA i el Banc Sabadell representen únicament l’1,5% de les pimes espanyoles i el 3,6% de les pimes catalanes. La immensa majoria de les pimes treballen amb una altra entitat financera a més del BBVA i el Banc Sabadell i després de la unió podran continuar comptant amb el futur banc que surti de la fusió. El que realment importa és comptar amb entitats solvents, fortes i eficients, que tinguin més capacitat de mobilitzar finançament, donar crèdit i de donar suport a les empreses.

I quins efectes pot tenir per a l’accionista?

L’oferta és molt atractiva per als accionistes. Aquest projecte de fusió és el més atractiu de la banca europea. Assumint una acceptació del 100%, els accionistes del Banc Sabadell tindrien una participació en el BBVA entorn del 16%, que els permetria beneficiar-se de la creació de valor addicional de l’entitat combinada, així com d’una atractiva política de dividends, que consisteix a repartir entre el 40 i el 50 per cent del benefici de l’any (combinant dividends en efectiu amb recompres d’accions). A més, el BBVA està fermament compromès amb la distribució de qualsevol excés de capital per sobre del 12%. El BBVA crea valor i el comparteix.

Quins efectes pot tenir mancar d’un projecte de pressupostos per l’any vinent i fins i tot la possibilitat que no puguin tirar endavant ni tan sols amb un cert retard?

L’important és l’estabilitat. Qualsevol país necessita certesa per avançar i per créixer. En aquest sentit, quan abans es prenguin decisions i es generi aquest marc d’estabilitat, abans es podran adoptar les decisions i les reformes necessàries per a tot el país.

Com valora la situació actual de l’economia espanyola i catalana?

BBVA Research, el servei d’estudis del BBVA, està revisant les previsions per al 2024 (actualment el 2,5%) pel bon comportament de l’economia en el que va d’any i el biaix està a l’alça, en línia amb els anuncis recents del Banc d’Espanya (2,8%) i del Govern (2,7%). D’acord amb les previsions actuals, Catalunya serà la comunitat que creï més ocupació en el bienni. Precisament, un dels motors de la creació de nous llocs de treball són les empreses. A més, Catalunya està altament orientada a l’exportació. Amb un 36% del seu Producte Interior Brut generat per les exportacions de béns, és la comunitat que més exporta a Espanya, arribant a un total de 100.684 milions d’euros el 2023, el 26,2% del total. Les seues empreses es troben en un moment excel·lent, són referència a nivell global per l’aposta per la innovació i estan més abocades en noves tecnologies. Creiem que Catalunya té un enorme potencial econòmic i volem contribuir al seu creixement.