Els estats voten dividits els aranzels als cotxes xinesos però la mesura obté prou suports per tirar endavant

Els 27 estats membres de la UE han votat dividits la proposta de la Comissió Europea d'aplicar aranzels de fins al 36,3% als cotxes elèctrics fabricats a la Xina, però la mesura ha obtingut prou suports per tirar endavant. Concretament, la votació d'aquest divendres s'ha tancat amb 10 vots a favor, 5 en contra i 12 abstencions. Així, la Comissió Europea ha obtingut llum verda per a la imposició dels aranzels, que d'aplicar-se tindrien una vigència de cinc anys. En un comunicat, la CE ha fet valdre que ha rebut "els suports necessaris", però ha afirmat que continuarà treballant amb la Xina per trobar "una solució alternativa" a l'adopció dels gravàmens. El termini perquè aquests entrin en vigor és el pròxim 30 d'octubre.

La votació d'aquest divendres arriba després que el passat mes d'agost la Comissió Europea anunciés la imposició provisional d'aranzels de fins al 36,3% a les importacions de vehicles elèctrics procedents de la Xina per fer front a la "competència deslleial" del gegant asiàtic arran d'una investigació europea sobre els subsidis xinesos. D'acord amb les conclusions de la investigació de l'executiu comunitari, els vehicles elèctrics procedents de la Xina es beneficien de "subsidis injustos" al llarg de tota la cadena de subministrament, generant "amenaces de danys econòmics" als productors de cotxes elèctrics de la Unió.

Així, la Comissió Europea va proposar aplicar gravàmens a BYD -el major exportador xinès de vehicles elèctrics- del 17%, a Geely del 19,3% i a SAIC del 36,3%. Aquests aranzels se sumaran, a més, al 10% que la Unió Europea ja percep de manera general en les importacions de vehicles elèctrics de bateria. En l'informe de conclusions presentat el passat mes d'agost, Brussel·les també va proposar concedir un tipus aranzelari individual a Tesla com a exportador des de la Xina, que va xifrar en el 9%.

La primera proposta provisional d'aranzels va entrar en vigor aquest 5 de juliol quan la Comissió Europea va publicar al Diari Oficial de la UE el reglament pel qual s'imposen drets compensatoris provisionals a les importacions de vehicles procedents de la Xina. Aquest divendres els estats havien de donar llum verda o rebutjar la proposta de la CE, que finalment ha rebut més vots a favor que en contra. Tanmateix, la CE ja ha confirmat que continuarà negociant amb la Xina una solució alternativa fins al pròxim 30 d'octubre, que és la data límit fixada per Brussel·les per a aconseguir l'aprovació de la CE i els estats membres.

Poc després que Brussel·les anunciés els aranzels als cotxes elèctrics de la Xina, Pequín va obrir una investigació per "competència deslleial" de les importacions europees de porc.