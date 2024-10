Creix en 745 milions en un any el deute dels lleidatans amb la banca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actual conjuntura econòmica ha fet evolucionar la manera de portar els comptes econòmics de les famílies lleidatanes. Així es desprèn de l’informe sobre dipòsits i crèdits publicat pel Banc d’Espanya amb dades referents al mes de juny del 2024.

Al tancament d’aquell mes, els lleidatans, si bé acumulaven en el sistema financer 8.149 milions d’euros, gairebé el mateix que un any enrere, cosa que suposa un mínim augment del 0,02%, els crèdits van augmentar un 7,03%, fins als 11.330 milions d’euros. Aquests són 745 milions més que el juny del 2023.D’aquests diners, 2.168 milions d’euros són crèdits a termini, és a dir, en préstecs que s’ofereixen al prestatari una quantitat fixa o finita de diners durant un període de temps específic. En aquest cas val a destacar que aquest tipus de crèdits ha augmentat en un any un 90,1 per cent.La relaxació de la política monetària empresa pel Banc Central Europeu (BCE) davant de la forta caiguda de la inflació i la debilitat econòmica de la zona euro dels últims mesos es deixa notar de forma creixent en l’oferta de crèdit dels bancs.Així, el tipus mitjà de les hipoteques –variables, fixes i mixtes– concedides per les entitats espanyoles a l’agost va ser del 3,38 per cent, el seu nivell més baix des del gener del 2023 (3,25%), segons dades del Banc d’Espanya.Val a recordar que el Banc Central Europeu (BCE) va retallar els tipus al juny i setembre i la presidenta, Christine Lagarde, va deixar fa uns dies la porta oberta a tornar a fer-ho en la reunió del consell de govern del pròxim 17 d’octubre. En aquest sentit, els bancs han anat reduint l’interès en les seues hipoteques fixes per intentar enganxar i engrandir la seua cartera de clients.

El 80% dels espanyols estalvia sense cap objectiu ni planificació

El 80% dels estalviadors i inversors espanyols no es planteja objectius financers ni planifica les seues inversions, segons una enquesta realitzada a més de 1.300 persones i elaborada per JP Morgan Asset Management (AM) amb motiu del Dia de l’Educació Financera que es va celebrar ahir. L’estudi ha rellevat que la improvisació també assoleix l’estalvi i la inversió amb vistes a la jubilació, en tant que gairebé la meitat (42,7%) dels consultats afirma que no destina cap tipus d’estalvi o d’inversió per complementar la seua jubilació.