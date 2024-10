Flax & Kale ven la divisió de preparats per centrar-se en expandir la kombutxa i els restaurants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup Teresa Carles Flax & Kale, amb seu a Lleida, ha pres la decisió estratègica de vendre la seva unitat de negoci dedicada als plats preparats. Aquesta moviment els permetrà concentrar els seus esforços en dues àrees clau: la internacionalització de la seva reeixida línia de kombutxa, que es desenvolupa des del seu centre d'R+D ubicat a Bell-lloc d'Urgell, i l'expansió de la seva cadena de restaurants.

Segons ha informat la companyia, dirigida per Jordi Barri, la decisió de posar a la venda la divisió de cuina precuinada, actualment especialitzada en dieta vegetariana, s'ha pres després de rebre diverses propostes interessants per a aquesta línia de negoci. "L'empresa hauria pres aquesta decisió després de les propostes rebudes per a aquesta línia i concentrar-se així a desenvolupar les altres dos que porta a terme", han assenyalat fonts properes a l'operació.

Desinversió i possibles aliances

El procés de desinversió, que ja està en marxa, inclou principalment la fàbrica que el grup va adquirir fa dos anys a Fraga a la cadena de restauració Tento. No obstant això, Flax & Kale no descarta la possibilitat de mantenir una participació en el capital de la divisió venuda, ja sigui de manera majoritària o minoritària, compartint així la propietat amb un soci estratègic.

Èxit en el mercat de les kombutxes

La aposta de Flax & Kale per la seva línia de kombutxes ha demostrat ser un encert. Llançada al canal retail el juny de 2020, en menys d'un any ha aconseguit consolidar-se com una de les marques líders al mercat, amb una quota que ja arriba al 10%. L'objectiu ara és potenciar la internacionalització d'aquest producte des del seu centre d'innovació a Bell-lloc d'Urgell.

Expansió en el sector de la restauració

Paral·lelament, la firma lleidatana mantindrà el focus en el creixement de la seva xarxa de restaurants. Una mostra d'això és la recent inauguració d'un nou establiment a la Terminal 4 de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se suma als ja existents i consolida la presència de la marca en ubicacions estratègiques.