La precarietat castiga a Lleida dones i joves

Dones i joves continuen sent un any més els col·lectius que més precarietat pateixen a la província de Lleida, segons es desprèn d’un estudi que ha elaborat UGT amb motiu del Dia Internacional del Treball Digne. Les últimes xifres d’ocupació mostren una aparent estabilitat a la demarcació, encara que les dades de l’EPA reflecteixen, segons el sindicat, que molts treballadors pateixen una precarietat silenciosa per culpa de la temporalitat, la parcialitat o la pluriocupació.

La temporalitat afecta especialment dos col·lectius, els treballadors joves, sobretot les dones amb una taxa de temporalitat del 34,2%, i aquelles amb estudis primaris, amb un repunt entre les majors de 40 anys, que sovint es veuen forçades a compaginar múltiples treballs per arribar a fi de mes. Per sectors, el públic és una font gran de precarietat per contractació temporal, igual que el primari. Les dones també són les més afectades per la parcialitat. El principal motiu a partir dels 30 és haver de compaginar la jornada laboral amb cures familiars. En el sector de la neteja, el públic i el comerç és on més contractes parcials s’ofereixen.D’altra banda, un 3,3% dels treballadors a Lleida ha de recórrer a la pluriocupació, la taxa més alta de Catalunya. Aquest fenomen afecta sobretot els homes qualificats i de mitjana edat, una situació que reflecteix la necessitat de reformes estructurals per garantir una ocupació digna.

Treball planteja bonificacions a micropimes en la contractació

El ministeri de Treball va proposar ahir als agents socials més bonificacions a les empreses de fins a 10 treballadors que, com a conseqüència de la reducció de jornada a 37,5 hores el 2025, converteixin contractes a temps parcial en complet. Després d’una nova reunió de la taula de diàleg social per a la rebaixa de jornada, el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, va explicar que aquesta mesura forma part de l’anomenat Pla Pime 375, que compta també amb bonificacions per a aquelles micropimes que portin a terme contractacions indefinides a l’aplicar la reducció de jornada i la posada en marxa de plans d’assessorament i guies sectorials que tinguin en compte les característiques de cada sector de producció, en principi de la mà dels serveis públics d’ocupació. La bonificació, que durarà un màxim d’un any, serà més gran si els contractes es firmen amb dones, menors de 30 anys i majors de 55, i estarà condicionada al manteniment de l’ocupació durant tres anys.D’altra banda, el ministeri es va comprometre amb UPTA a posar en marxa el subsidi per a autònoms majors de 52 anys que es vegin abocats al tancament del seu negoci.