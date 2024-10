Aquests són els perfils laborals més sol·licitats per al pròxim Black Friday

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya de descomptes del Black Friday, que aquest any se celebrarà el 29 de novembre, crearà 20.620 llocs de treball a Catalunya, el que representa un augment del 20,9% respecte a l’any passat, segons les estimacions de l’empresa de recursos humans Randstad. A la província de Lleida, es necessitaran 930 treballadors, un 18,5% més que el 2023.

En els últims anys, el Black Friday ha deixat de ser només una jornada de descomptes, estenent-se a tota la setmana i culminant amb el Ciber Monday. Sectors com el comerç, la logística i el transport solen reforçar les seues plantilles per afrontar l’augment de la demanda. Els llocs més sol·licitats per a aquesta campanya inclouen empaquetadors, carretoners, mossos de magatzem, transportistes, dependents i personal d’atenció al client.

“El consum segueix en nivells alts, impulsat per un optimisme econòmic més gran després de la superació de la crisi inflacionària”, comenta Oriol Domínguez, director regional de Treball Temporal de la zona Est a Randstad.