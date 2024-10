Tanca l'empresa Samara de Térmens, amb 26 empleats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa de transports Factor Samara 10 ubicada a Térmens ha decidit tancar les portes i acomiadar els seus 26 treballadors al·legant causes econòmiques, segons van assegurar a aquest diari fonts dels treballadors i sindicals. La plantilla d’aquesta empresa va iniciar a finals de setembre una vaga indefinida per denunciar el retard en el cobrament dels sous i les males condicions en les quals asseguren que treballaven. Finalment, a començaments d’octubre la firma va decidir tancar a causa d’una “disminució persistent del nivell d’ingressos ordinaris i les vendes”.

Els empleats, que denuncien que acumulen fins a tres mesos d’impagaments, han posat el cas en mans del Fons de Garantia Salarial (Fogasa), adscrit al ministeri de Treball, que ara haurà de determinar si l’empresa compta amb prou capital per abonar-los els retards i les indemnitzacions o, en cas contrari, haurà de fer-se càrrec dels pagaments corresponents. Un dels treballadors va declarar que actualment la seua situació és “límit” i que no té ni per pagar el lloguer. Aquest diari va intentar sense èxit contactar amb l’empresa.