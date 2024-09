Treballadors d'una empresa de Térmens denuncien impagaments

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Bona part de la plantilla de camioners de l’empresa de transports Factor Samara 10 de Térmens, composta per una quinzena de persones, es va concentrar ahir a les portes de la companyia per denunciar els impagaments que asseguren que pateixen i les condicions en les quals treballen. Aquesta protesta no comptava amb el suport dels representants sindicals, de l’UGT, sindicat que va assegurar que negocien amb l’empresa i que la concentració va ser organitzada pels empleats. “Hi ha gent que fa mesos que no cobra i els camions estan en mal estat” va denunciar un dels treballadors. Aquest diari va provar de posar-se en contacte amb l’empresa sense èxit.