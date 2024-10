El BCE retalla els tipus per tercer cop aquest any i els deixa en el 3,25%

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Banc Central Europeu (BCE) va decidir ahir retallar els tipus d’interès en un quart de punt (0,25) per tercera vegada aquest any, la segona consecutiva, davant d’una inflació que va “per bon camí” i una activitat econòmica pitjor de l’esperada, malgrat que va evitar comprometre’s a un camí concret de cara al desembre. El Consell de Govern de l’eurobanc, reunit a Ljubljana, va rebaixar la taxa de dipòsit –que remunera l’excés de reserves a un dia i és el seu tipus de referència–, fins al 3,25%, el seu nivell més baix des del març del 2021. El BCE va prendre la decisió de retallar tipus després de rebre informació que suggeria que l’activitat econòmica havia estat “una mica més feble” del que s’esperava, segons va assenyalar la seua presidenta, Christine Lagarde, que en qualsevol cas va descartar que la zona de l’euro entri en una recessió i va apostar per un enfortiment de l’economia “amb el temps”, a mesura que augmenti el consum de les llars. “Malgrat que alguns estats membres s’estaven enfrontant a circumstàncies difícils, això no implicava necessàriament que es produeixi el mateix efecte a tota la zona de l’euro”, va asseverar. El PIB de l’eurozona va créixer un 0,2% en el segon trimestre de l’any, una dècima menys que en els tres primers mesos del 2024; mentre el govern d’Alemanya –la principal economia del grup– va revisar la seua previsió per al 2024 fins a una contracció del 0,2% i no un creixement del 0,3% com a l’abril. Amb tot, Lagarde, va advertir que “qualsevol enduriment” sobre aranzels pot afegir pressió a la situació de l’eurozona, en al·lusió a la guerra comercial amb la Xina. D’altra banda, el president del Banc Mundial, Ajay Banga, va demanar aprofitar la reunió de la setmana que ve per solucionar els conflictes. “No és temps d’analitzar els problemes, sinó d’actuar”, va dir. Mentrestant, l’FMI va alertar d’un futur de baix creixement i elevat deute.

L’euríbor continua a la baixa i podria acabar l’any al voltant del 2,5%

La retallada de tipus que va anunciar ahir el Banc Central Europeu (BCE), tot just es notarà al mercat hipotecari, ja que, segons iAhorro, la banca ja està aplicant aquestes baixades i oferint hipoteques “molt agressives” que no es veien des del 2022. Això és per a nous clients, la relaxació monetària, no obstant, sí que la notaran aquells que ja tinguin una hipoteca a tipus variable i és que l’euríbor, indicador a què fan referència la majoria de les hipoteques a Espanya, segueix a la baixa. Ahir l’indicador va tancar en el 2,717%, per la qual cosa de moment la mitjana d’octubre se situa en el 2,756%, això suposarà una petita baixada respecte al mes de setembre (que va tancar en el 2,936%) però una retallada interessant per als qui revisin anualment la seua hipoteca, ja que a l’octubre del 2023 l’euríbor estava en el 4,160%. Segons els experts, la taxa podria continuar baixant i acabar l’any entorn del 2,5 per cent.