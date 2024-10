Torrons Vicens preveu facturar 100 milions aquest exercici

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Torrons Vicens va augmentar l’any passat el seu benefici un 19,5%, fins als 4,5 milions d’euros, després de registrar una facturació rècord de 86 milions d’euros, un 18% més i en línia amb la xifra amb què comptava Ángel Velasco, gerent i propietari de l’empresa d’Agramunt, segons va publicar ahir Expansión.

Entorn del 70% de les vendes procedeixen del negoci de torrons i la resta, del xocolate, un segment en el qual la firma lleidatana opera principalment amb la marca Jolonch, que va adquirir l’any 2013.Al tancament de 2023, la firma comptava amb uns fons propis de 27,2 milions d’euros, la qual cosa representa un 20% més que el 2022. Mentrestant, el deute amb entitats de crèdit, en la seua totalitat a llarg termini, es va reduir un 4%, fins als 23, 3 milions d’euros.L’ebitda (benefici abans d’interessos) va ser de 10 milions i el fons de maniobra es va situar en els 33,8 milions d’euros.L’empresari augura que la facturació de la companyia rondarà aquest any els 100 milions d’euros, “encara que la xifra final –va advertir Velasco– dependrà de com es comporti la campanya nadalenca”. Si les previsions es compleixen, Torrons Vicens haurà duplicat els seus ingressos en tot just quatre anys. Així mateix, va assegurar que la venda de la seua xarxa de botigues està augmentant un 25% aquest any. Aquest any, la companyia ha inaugurat una botiga a Madrid i una altra en un centre comercial de Santa Fe, a Mèxic, el seu cinquè local al país nord-americà. En total, l’empresa compta actualment amb 65 punts de venda, incloent-ne tres a França i un a Dubai.

De cara a l’any que ve, Torrons Vicens planeja possibles obertures a Màlaga, Barcelona i Sevilla.Una de les apostes de la companyia torronera és penetrar la marca als Estats Units. Per això, Torrons Vicens s’ha aliat amb el xef espanyol José Andrés, establert al país, per llançar el mes de gener una línia de torrons i una altra de xocolates. A més preveu obrir una botiga a Miami (Florida).