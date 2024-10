Més de 17.100 pagesos i empreses es reparteixen 187 milions de la PAC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Agricultura, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), ha coordinat el pagament de 186,46 milions d’euros a 17.105 beneficiaris a la província de Lleida dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) corresponent a la campanya 2023.

En total, a Lleida han estat 53.829 ajuts (un beneficiari pot accedir a diverses línies d’ajuda) dividits entre el Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (Feaga), amb 140,8 milions d’euros, i el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (Feader), amb 20,6 milions d’euros per abonar les diferents línies, com les dirigides al sector de les fruites i hortalisses, al sector vitivinícola, a l’agricultura ecològica i al règim de pagament bàsic, entre d’altres.Agricultura ha explicat que es tracta dels pagaments de la primera campanya de la nova PAC 2023-2027 que va entrar en vigor l’1 de gener del 2023, on l’import total concedit en el conjunt de l’Estat espanyol, una mica més de 4.833 milions d’euros, se situa lleugerament per sobre de l’última campanya del període anterior, 36,8 milions d’euros més, un 0,77 per cent més.Segons l’establert en el Pla Estratègic de la PAC, en aquesta campanya s’ha abonat per primera vegada el pagament redistributiu, juntament amb l’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, cosa que ha suposat un suport a les rendes dels productors superior als 2.900 milions d’euros. També és la primera vegada que s’han concedit ajuts per fomentar les pràctiques agrícoles o ramaderes beneficioses per al clima i el medi ambient en el marc dels ecorègims. L’ajuda complementària per a joves agricultors ha ascendit a 98,3 milions, la xifra més elevada que s’ha pagat en aquesta línia des del seu establiment.

Vuit empreses i cooperatives de Ponent cobren més d’un milió

Vuit empreses i cooperatives fructícoles de la província de Lleida van rebre el 2023 més d’un milió d’euros en fons comunitaris, segons les dades del FEGA.Lidera aquest rànquing la Societat Cooperativa Sant Domènec, que va comptar amb 2,24 milions d’euros. El segueixen, amb 1,94 milions d’euros, Actel Group; Cotécnica, SCCL (1,56 milions); Codorníu SA (1,47 milions); Expo Fruits Soses SCL (1,46 milions); Frutas de L’Urgel SCCL (1,42 milions); SAT Sol del Segre (1,34 milions), i Semillas Batlle SA (1,01 milions).