La ciutat de Lleida també tanca una de les seues piscines per la bretolada dels excrements
Algú hauria saltat la tanca del recinte de Balàfia aquesta nit, fet que la Guàrdia Urbana està investigant
L’ajuntament de Lleida ha anunciat el tancament durant aquest dimarts les piscines municipals de Balàfia després de detectar la presència d’excrements a l’aigua a la piscina gran. Els tècnics municipals han donat l’alerta aquest matí sobre aquest fet, abans de l’obertura, i s’ha activat el protocol sanitari. En aquests moments, s’estan fent les analítiques sobre el PH de l’aigua i els controls i valors microbiològics, i l’empresa encarregada del manteniment iniciarà el tractament d’hipercloració per eliminar els bacteris.
L’alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat que la Paeria ha decretat el tancament per poder fer els treballs que estableix el protocol i per evitar les molèsties a les persones usuàries de la instal·lació perquè les proves que s’hi ha de fer són incompatibles amb el bany. Segons ha comentat, algú hauria saltat la tanca del recinte aquesta nit, fet que s’està investigant per part de la Guàrdia Urbana. Morón ha lamentat els fets, donat que posen en risc la salut pública, i ha valorat que s’hagi pogut detectar abans d’obrir la instal·lació. Alhora, ha fet una crida al civisme, ja que “és un fet que s’està produint a diverses poblacions aquest estiu i no es pot permetre. És un delicte contra la salut de les persones, que a més s’agreuja tenint en compte l’època en què estem i les altes temperatures que s’estan registrant. Això impedirà que la ciutadania pugui banyar-s’hi”, ha assegurat.
Davant d’aquesta situació, la Paeria ha anunciat que reforçarà els pròxims dies la vigilància a les piscines municipals de Lleida.
Es tracta del dotzè tancament d'una piscina al territori lleidatà per aquest tipus de bretolada. Tot apunta que darrere d’aquests actes incívics es troba un repte que s’ha fet viral a les xarxes. Tàrrega ha tancat les seues piscines tres vegades per aquesta raó i ha contractat seguretat privada per provar d’evitar que es repeteixi. A Almacelles ha succeït dos vegades i també ha ocorregut a Bellver de Cerdanya, Corbins, Alcarràs i Bellpuig.