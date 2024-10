Muniesa, president de CaixaBank arran de la renúncia de Goirigolzarri

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

José Ignacio Goirigolzarri va comunicar ahir la seua renúncia voluntària al càrrec de president executiu de CaixaBank, que ocupava des de l’absorció de Bankia, el març del 2021, i serà substituït per Tomás Muniesa. El fins ara vicepresident assumirà el càrrec l’1 de gener del 2025, moment a partir del qual la presidència del banc deixarà de tenir funcions executives, segons va informar CaixaBank a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La sortida de Goirigolzarri arriba al final d’un cicle estratègic per a l’entitat, que presentarà el seu full de ruta 2025-2027 el proper 19 de novembre, i en un context en el qual el Banc Central Europeu (BCE) pressiona per separar les funcions executives i no executives de les entitats sota el seu paraigua. CaixaBank va detallar que l’encara president ha decidit desvincular-se també voluntàriament de totes les responsabilitats que ocupava al grup. Les atribucions de Goirigolzarri ja es limitaven a comunicació, auditoria interna i relacions institucionals, amb gran part del poder executiu en mans del conseller delegat. Amb el relleu, el banc recupera una estructura similar a la que va encapçalar Jordi Gual entre els anys 2016 i 2021, quan la presidència tampoc no tenia atribucions executives, i fa el primer pas cap a un nou període que estarà previsiblement marcat per una relaxació de la política monetària del BCE.Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l’entitat des del mes de juny del 2014, es mantindrà com a primer executiu del banc, informarà directament el consell d’administració i presidirà el comitè de direcció.El consell de CaixaBank va valorar com a “enormement positiva” la gestió feta per Goirigolzarri, i va destacar la seua “contribució fonamental en l’exemplar i exitós procés d’integració de Bankia”. Per la seua part, l’encara president va explicar que “el banc està en un moment excel·lent” i va agrair el treball del consell d’administració i de Gortázar.Muniesa és vicepresident de CaixaBank des del 2018, entitat a la qual es va incorporar el 1976 i en què ha assumit diferents responsabilitats, com la direcció de Recursos Humans, mercat de capitals o la gestió de l’ALCO. També va exercir com a vicepresident executiu i conseller delegat de VidaCaixa des del 1997 fins al 2018. Muniesa va expressar una “gran il·lusió” per assumir la presidència de l’entitat, així com la seua responsabilitat i vocació de servei.CaixaBank, que el primer semestre de l’any va guanyar 2.675 milions, donarà a conèixer avui els resultats financers corresponents al tercer trimestre.