La gran banca guanya 23.656 M€ fins al setembre, un nou rècord

Els sis principals bancs de l’Estat, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter i Unicaja Banco, van guanyar en conjunt 23.656 milions d’euros entre el gener i el setembre d’aquest any, un 20% més que en el mateix període del 2023, amb la qual cosa aconsegueixen un nou rècord malgrat l’impost extraordinari.

Una vegada més el Banc Santander es va anotar els millors resultats i va obtenir la xifra històrica de 9.309 milions, un 14% més, gràcies al fort creixement dels ingressos en tots els negocis globals i regions, amb una especial contribució d’Espanya, on el banc va guanyar més diners que al Brasil i tot Sud-amèrica. Amb aquestes dades, el grup que presideix Ana Botín dona per fet que el seu benefici el 2024 superarà els 12.000 milions d’euros, amb una rendibilitat sobre el capital tangible per sobre del 16%.A continuació figura el BBVA, que ahir va anunciar que va obtenir un benefici mai abans vist de 7.622 milions entre gener i setembre d’aquest any, un 28% més, degut especialment a les filials de Mèxic i Espanya i, en general, per l’increment dels ingressos recurrents i de l’activitat creditícia. El banc presidit per Carlos Torres, que manté una oferta als accionistes del Sabadell per aconseguir el control de l’entitat, va tancar el mes de setembre amb una rendibilitat del 20,1%.El tercer grup amb més beneficis, CaixaBank, va guanyar del gener al setembre 4.248 milions, un 16% més, igualment impulsat pel dinamisme del negoci i per l’alça dels tipus d’interès, malgrat haver destinat 493 milions al pagament del gravamen extraordinari que el Govern central pretén convertir en un impost permanent. Sobre aquest assumpte, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va criticar ahir que el nou impost a la banca que planteja el Govern d’Espanya “consagra, exagera i accelera la discriminació entre entitats”.Gortázar va lamentar que la nova taxa sigui progressiva, una cosa que ha dit que “no té sentit” en el cas de persones jurídiques i va dir que perjudica especialment el banc, ja que és l’entitat financera més gran a Espanya.En el cas del Banc Sabadell, també va batre un nou rècord al guanyar 1.295 milions, un 26% més, pràcticament la mateixa xifra que va obtenir en tot el 2023, sustentat en el creixement del marge d’interessos i l’increment de volums, entre altres factors.Bankinter, per la seua part, va registrar igualment un benefici inèdit de 731 milions, un 7 per cent més, gràcies a l’increment dels ingressos, a una major activitat comercial i a la creixent diversificació del negoci.Finalment, Unicaja Banco, el sisè banc d’Espanya per volum d’actius, va tenir un benefici de 451 milions, un 58 més, amb creixement a doble dígit de tots els marges del compte de resultats.Aquests resultats històrics de la gran banca espanyola s’aconsegueixen després que aquestes sis mateixes entitats hagin restat prop de 1.500 milions en els primers mesos de l’any per fer front al gravamen extraordinari al sector, que ara el Govern central pretén convertir en un impost fins al 2028.D’altra banda, el president de Criteria Caixa i de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, ha renovat el seu mandat de tres anys com a president de l’Institut Mundial de Caixes d’Estalvis i Bancs Minoristes (WSBI).

Banc Sabadell creix un 22% en captació d’empreses a Lleida

Banc Sabadell ha captat en el tercer trimestre un total de 298 empreses, pimes, autònoms i negocis de Lleida, fet que suposa un 22% més respecte a l’any passat i ja acumula 991 firmes entre gener i setembre. Així mateix, l’entitat va explicar que la producció de crèdit a empreses, el finançament a mitjà i llarg termini, supera els 30 milions d’euros, creixent un 51% durant aquest any.En referència a particulars, la nova concessió de crèdit al consum a la província també continua mostrant dinamisme, després d’incrementar-se un 69 per cent fins al mes de setembre, fins a superar els catorze milions d’euros, segons va explicar l’entitat vallesana.