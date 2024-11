Les noves empreses a Lleida naixen amb 63 milions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les noves empreses creades a Lleida enguany han nascut amb 63 milions d’euros que les sustenten. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) situa en aquesta xifra el capital desemborsat per les 668 noves societats que han sorgit en els nou primers mesos a la demarcació. Els seus socis han invertit aquests diners en els nous projectes bé sigui de forma directa o bé aportant actius. Només el mes de setembre es van crear a Lleida 61 companyies, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any passat (62) i superior al balanç del mes d’agost (54). Al setembre el desemborsament va ser de 4,8 milions.

En el conjunt de l’Estat, el nombre de noves societats mercantils va pujar un 19,3% el setembre respecte al mateix mes de l’any anterior, fins a sumar un total de 8.035 empreses, la xifra més alta per a aquell mes des del 2007. Amb aquest repunt, la creació d’empreses encadena tres mesos consecutius d’increments, encara que el del setembre ha estat molt més pronunciat que el registrat al juliol (+17%) i a l’agost (+3,9%). Per a la creació de les 8.035 empreses creades al setembre es van subscriure més de 289,7 milions d’euros, la qual cosa suposa un 4,1% més que el mateix mes del 2023, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 36.059 euros, va baixar un 77,5%.Per la seua part, la dissolució d’empreses va pujar un 11,7% interanual el novè mes de l’any, amb 1.391 societats desaparegudes, la majoria de forma voluntària, la qual cosa suposa que cada dia del mes de setembre es van tancar 46 empreses. En concret, de les 1.391 empreses que es van dissoldre al setembre, el 84,4% ho van fer voluntàriament, el 8,2% per fusió amb altres societats i el 7,3% restant, per altres causes.En el cas de la demarcació de Lleida, es van dissoldre nou societats, la qual cosa eleva a 122 el balanç dels nou primers mesos de l’any. Un any enrere en van desaparèixer catorze el mes de setembre i 141 en l’acumulats dels tres primers trimestres.