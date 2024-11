El pis més petit a la venda a Lleida, en un poble de muntanya i costa 150.000 euros

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El pis més petit en venda a la província de Lleida disposa de 18 metres quadrats i es troba en un poble del Pirineu de Lleida, en un enclavament de luxe. D’allà el seu preu, i és que malgrat ser l’habitatge més petit en venda, el seu preu és de 150.000 euros, segons el portal Idealista. Es tracta d’un estudi ubicat al carrer Perimetra de Baqueira, a només uns passos del Telecabina d’accés a l’estació d’esquí de Baqueira Beret.

L’immoble té en un mateix espai amb cuina, bany complet amb banyera i una llitera. Això sí, ofereix unes vistes espectaculars a la muntanya.

A Lleida ciutat, el pis més petit a la venda venda té una superfície de 24 metres quadrats i un preu considerablement inferior, de 60.000 euros. Ubicat al carrer Costa de la Magdalena, aquest apartament disposa d’un dormitori, saló-menjador, cuina i bany.

Rendibilitat a Lleida: una oportunitat per a inversors

La ciutat de Lleida destaca com una de les més rendibles d’Espanya per a la inversió en habitatge de lloguer, amb una rendibilitat mitjana del 7,65% en propietats completes, segons dades d’un informe de Pisos.com. A més, el mercat de pisos compartits és encara més rendible, assolint un 9,64%, situant Lleida en la posició més alta a nivell nacional en aquesta modalitat. Això la converteix en una província atractiva tant per a compradors que busquen un habitatge en un entorn de muntanya, com per a inversors interessats en el mercat de lloguer. La rendibilitat mitjana de llogar un pis sencer de 90 metres quadrats a Espanya se situa en un 5,91%, mentre que ascendeix el 7,01% en un immoble compartit.