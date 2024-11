Les lleidatanes van cobrar de mitjana uns 3.000 € menys a l'any que els homes el 2023

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El salari mitjà anual de les lleidatanes es va situar l’any 2023 en els 20.869 euros, una xifra que es queda 2.935 euros per sota dels 23.804 que de mitjana van ingressar els lleidatans, segons es desprèn de l’estadística Mercat de Treball i Pensions en les Fonts Tributàries, publicada ahir per l’Agència Tributària (AEAT). Malgrat que la bretxa de gènere ha disminuït en comparació a la registrada durant l’exercici anterior, quan superava els 3.000 euros, les dones continuen sent un dels col·lectius que més pateixen la precarietat laboral, ja que són les més afectades per la temporalitat, la pluriocupació i la parcialitat. La diferència salarial es fa notable, sobretot, a partir dels 35 anys, a causa que moltes dones es veuen obligades a treballar a jornada parcial en haver de compaginar el treball fora de casa amb cures familiars. La bretxa entre gèneres és encara més gran si analitzem les dades registrades en el conjunt de Catalunya, on elles van ingressar de mitjana 5.568 euros menys a l’any que ells, situant-se el salari mitjà dels homes en els 28.172 euros i el de les dones, en els 22.604.

El sou mitjà anual a la demarcació es va situar l’any passat en els 22.471 euros, la qual cosa suposa un increment del 4,2% davant dels 21.565 euros que els treballadors van percebre el 2022. D’acord amb l’informe de l’Agència Tributària, el nombre total d’assalariats es va situar en els 204.290, mentre que l’import total dels salaris percebuts va ascendir a 4.405 milions d’euros. Malgrat aquest increment, els sous dels lleidatans es van quedar 4.335 euros per sota dels registrats a Catalunya, que van assolir els 26.806 euros anuals de mitjana, i són els més baixos de tot el territori.

El sou mitjà de les dones va ser a Lleida de 20.869 euros i el dels homes, de 23.804 euros

Les nòmines més elevades es van cobrar a la província de Barcelona (28.108 euros anuals), seguida de Tarragona (23.653 euros) i Girona (22.947 euros). Catalunya és el territori amb els sous més alts de l’Estat, només darrere de Madrid (30.769 euros).

El jornal que van rebre els lleidatans durant l’any passat també es queda per sota de la mitjana estatal, que es va situar en 23.981 euros, amb un increment del 5,3%, el segon més gran dels últims 15 anys, ja que encara està lluny de l’alça del 7,3% que van experimentar els salaris el 2007, just abans de la crisi financera. L’augment ve motivat pel creixement del PIB i de la inflació, que va tancar el 2023 amb una mitjana del 3,5 per cent.

Empleats amb 3 impagaments podran renunciar i cobrar l’atur

Els treballadors que tinguin un retard en el pagament del salari de 15 dies i acumulin fins a tres impagaments de la nòmina en un mateix any tindran dret a rescindir el contracte. A més, l’empresa haurà d’indemnitzar-los per acomiadament improcedent i, per tant, tindran dret a cobrar la prestació d’atur. Així consta en una esmena que el Govern central ha introduït en l’avantprojecte de la llei de mesures d’eficiència processal al servei públic de Justícia per modificar l’Estatut dels Treballadors.Actualment, estableix que la falta de pagament o retards continuats en l’abonament del salari suposa una causa justificada perquè el treballador sol·liciti l’extinció del contracte de manera unilateral. Tanmateix, el text no estipula el nombre d’impagaments necessaris o el temps concret de retard per acollir-se a aquest punt i fins ara eren els tribunals els encarregats d’establir precedents.