Mercadona destina 40 milions d'euros en ajudes als seus treballadors damnificats per la DANA

Mercadona ha anunciat una donació de 40 milions d'euros per tal d'ajudar els seus treballadors que s'han vist greument afectats per la DANA. Aquesta iniciativa permetrà als damnificats iniciar la reconstrucció de les seves llars i vehicles amb suport financer. La distribució de les ajudes es durà a terme el proper 21 de novembre.

La companyia valenciana ha establert imports fixos per a la reparació d'habitatges i vehicles dels seus empleats. Pel que fa als habitatges, s'atorgaran 50.000 € en cas de pèrdua total, 25.000 € per pèrdues parcials i 5.000 € per a petits estris. Quant als vehicles, es destinaran 15.000 € per a cotxes, 5.000 € per a motocicletes i 500 € per a patinets i bicicletes.

En un comunicat oficial, Mercadona ha expressat el seu compromís amb tota la seva comunitat, incloent-hi "Caps" (terme que utilitza internament per referir-se als clients), treballadors, proveïdors i accionistes: "Tota Mercadona ens sumem al dolor que estem patint tota la societat valenciana a conseqüència de la DANA".