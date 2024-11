Camil Ros defensa a Lleida la reducció de la jornada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general d’UGT a Catalunya, Camil Ros, va defensar ahir des de Lleida que la reducció de jornada és viable, malgrat el rebuig de la patronal, i va instar a arribar a un acord de mínims entre sindicats, Govern i grups parlamentaris per poder impulsar un projecte de llei que permeti que s’implanti com més aviat millor d’una manera progressiva i obligatòria. “L’objectiu final no és quedar-nos en les 37,5 hores setmanals, sinó assolir les 32 hores setmanals i la setmana laboral de 4 dies”, va afirmar Ros.

Segons el màxim dirigent del sindicat a Catalunya, aquesta iniciativa respon a la falta de voluntat de la patronal per reduir la jornada laboral en moltes negociacions, com s’ha demostrat a Lleida, on cap dels 14 convenis provincials que s’estan intentant pactar actualment no se situa per sota de les 37,5 hores setmanals. “El canvi cap a una menor jornada laboral és una demanda dels mateixos treballadors”, va assegurar Ros, que va afegir que “els ciutadans el que volen és treballar menys per poder gaudir més del seu temps i aquest sentiment s’ha de poder canalitzar a través d’una llei”.

En aquest sentit, va criticar que la patronal estigui instaurada en una actitud de bloqueig, ja que malgrat que s’han ampliat les negociacions per intentar arribar a un pacte continuen rebutjant la reducció, i va insistir que la iniciativa “no perjudicarà la productivitat”. “Passar de 40 a 37,5 hores setmanals implica només 30 minuts menys de treball al dia, un quart d’hora a l’inici de la jornada i un quart d’hora al final, una adaptació realista per a moltes empreses i sectors sense que això n’hagi de perjudicar la productivitat”, va asseverar. Així mateix, va insistir en la necessitat que els empresaris gestionin millor els horaris laborals de manera que la reducció de jornada no afecti l’atenció al públic ni el servei a les persones. En aquesta línia, va destacar que les millores tecnològiques actuals, inclosa la intel·ligència artificial, han de servir per optimitzar la qualitat de l’ocupació i no per reduir llocs de treball.