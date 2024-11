Vall Companys promociona la carn d'aviram a l'Aràbia Saudita

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els grups lleidatans Vall Companys i Urgasa participen juntament amb dos empreses espanyoles més en una missió comercial a Riad per obrir oportunitats per a la carn avícola espanyola a l’Aràbia Saudita, on l’interès dels consumidors ha augmentat en els últims anys. La missió està recolzada pel ministeri d’Agricultura i Aviram. Mentrestant, Nealia, spin-off de Vall Companys, va presentar les seues solucions digitals i d’IA per a granges al Fòrum Datagri.