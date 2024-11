La despesa en pensions aquest mes supera el pressupost de la Paeria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seguretat Social ha destinat aquest mes de novembre la xifra rècord de 117,32 milions d’euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives, un 5,74 per cent més que l’any passat, quantitat a què cal sumar la paga extraordinària de Nadal, al qual ha dedicat 114,8 milions d’euros, segons assenyalen les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Així les coses, el total de diners desemborsat en el pagament de les pensions del novembre ha ascendit a més de 231 milions d’euros, una xifra que supera en gairebé 14 milions el pressupost aprovat per la Paeria per a tot aquest exercici, que ascendeix a 217,2 milions d’euros.

En total, a la província de Lleida s’han abonat 103.256 pensions contributives, un 1,36 per cent més que l’any passat, amb un import mitjà de 1.136,26 euros que representen l’1,01 per cent del total de tot l’Estat. La majoria d’aquestes pensions pertanyen a les prestacions per jubilació (65.040), amb un import mitjà de 1.298,52 euros mensuals. A més, la pensió mitjana lleidatana per incapacitat permanent és de 1.136,77 euros, per viudetat és de 786,94 euros, mentre que la pensió a favor de familiars és de 785,93 euros i la destinada a orfes és de 449,73 euros. Així mateix, se n’han abonat un total de 103.114 de corresponents a la paga extra de Nadal, per un import mitjà de 1.108,25 euros, malgrat que la més elevada la rebuda pels jubilats, que és de 1.280 euros.

Les pensions a la demarcació segueixen sent les més baixes de Catalunya, on la prestació mitjana se situa en els 1.311,80 euros, i també es troba per sota de la mitjana a nivell Estatal, que assoleix els 1.260,93 euros. Això es deu a diversos factors, com el nivell salarial inferior i l’important pes del sector agrari i de treballadors autònoms en general.

De fet, a Lleida, 19.630 de les 103.256 pensions abonades aquest mes percebien un complement de mínims, una quantitat per completar la prestació més baixa prevista pel sistema públic. Suposen el 25,2 per cent sobre el total de les pensions que cobren les lleidatanes i l’11,8 per cent en el cas dels homes. A més, a 8.635 pensions s’inclou el que es coneix com a complement de bretxa de gènere, amb un import mitjà de 67 euros. El gruix dels casos és per tenir dos fills (4.303), mentre que 576 és per tenir quatre descendents.