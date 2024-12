La DO Les Garrigues explica a Illa la necessitat de més zones en reg

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Denominació d’Origen Les Garrigues va plantejar ahir al president de la Generalitat, Salvador Illa, algunes de les necessitats i problemàtiques claus del sector oleícola de Lleida, com l’increment de la zona regable “com a base per poder garantir el relleu generacional i tenir joves al camp”. Així ho va explicar el president de la DO, Enric Dalmau, després de la trobada que va reunir el president i el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, amb membres de les cinc denominacions d’origen d’olis catalans: DOP Les Garrigues, DOP Terra Alta, DOP Siurana, DOP Baix Ebre-Montsià i DOP de l’Empordà.

Dalmau va destacar que va ser una “presa de contacte molt cordial i important per poder explicar al president qui som, què fem i la importància per al territori en el qual ens trobem”. A banda de les demandes de poder comptar amb aigua per garantir les produccions, la DO Les Garrigues defensa la necessitat d’un suport a la promoció de l’oli de qualitat a Catalunya, però també fora en diferents mercats on els olis verges extra de Lleida i de Catalunya en general tenen molt potencial de creixement.

En aquest context, Dalmau va recordar el gran treball de les DO pel que fa a la certificació de la qualitat del producte i també en l’aposta per la seua promoció.

L’encontre arriba després de les crítiques que va rebre el president per assistir a la Festa del Primer Oli de Jaén de Sabadell el passat 17 de novembre. Els partits de l’oposició el van acusar de “promoure els competidors” dels productors catalans, encara que aquest ho va negar, argumentant que atenia una invitació de la diputació de Jaén. Illa va insistir que el català “és el millor oli d’oliva”.

D’altra banda, Unió de Pagesos va reclamar durant una reunió amb el conseller Òscar Ordeig que defensi una partida pressupostària adequada a la necessitat de l’agricultura, l’establiment dels ajuts nous dels fons nuclears, la modificació del Pla Especial de Sequera, la redacció del pla territorial sectorial agrari i un posicionament sobre la Política Agrària Comuna, segons va explicar el sindicat.