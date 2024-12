CaixaBank pateix una caiguda a la seua banca online i aplicació mòbil

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Els serveis de banca online i l’aplicació mòbil de CaixaBank van patir una interrupció en el seu funcionament normal durant la jornada d’aquest dijous. Els clients del banc es van trobar amb un missatge d’error en intentar accedir als seus comptes, indicant que el servei "no està disponible". L’entitat financera va confirmar la incidència i va treballar en la seua resolució, aconseguint restablir la normalitat cap a les 17:00 hores.

Davant de les queixes i consultes dels usuaris afectats, CaixaBank va respondre a través de la xarxa social X (anteriorment coneguda com a Twitter): "Hem detectat una incidència en l’app i banca online i estem treballant per resoldre-la. Sentim les molèsties ocasionades". A més, en contactar amb el servei d’atenció al client, es reproduïa un missatge automàtic disculpant-se per les molèsties i assegurant que ben aviat es podria operar amb normalitat.

La caiguda dels serveis digitals de CaixaBank va generar inconvenients i preocupació entre els seus clients durant les hores en què es va prolongar la incidència. No obstant, el banc va aconseguir identificar i resoldre el problema tècnic, permetent que els usuaris poguessin reprendre les seues operacions bancàries habituals a través de l’aplicació i la banca online. L’entitat no ha proporcionat detalls sobre les causes específiques que van originar aquesta interrupció en els seus sistemes informàtics.