El 2024, any de recuperació de potencial per a la fruita

El sector hortofructícola acaba l’any amb una millora generalitzada de les produccions i les seues vendes a l’exterior, promoguda per un augment en el volum en campanyes com la de la fruita de llavor i la fruita de pinyol, encara que amb l’amenaça de les plagues latent en cultius hortícoles com el del pebrot.

En general, els cultius hortofructícoles espanyols han millorat aquest any les dades de producció, encara que molts continuen sense assolir el volum mitjà registrat els últims anys com a conseqüència, entre d’altres, dels efectes meteorològics adversos i les plagues.

Després d’un 2023 marcat per la sequera, aquest any ha estat de recuperació

La fruita de llavor ha millorat les seues xifres, amb un volum de 815.710 tones, cosa que representa un increment del 9,5% respecte a la campanya 2022-2023, però un descens del 7 % si es té en compte la mitjana sobre les últimes cinc.

En el cas de Catalunya, la producció de poma se situa en 268.770 tones, un 3% per sobre de la mitjana dels últims anys. Tanmateix, en pera, la producció ha estat molt baixa a Lleida, d’unes 68.990.

El sector confia que aquests volums es puguin traduir en una campanya de comercialització sense problemes. En especial, esperen que la baixa producció de pera es pugui veure compensada per preus justos per al productor.

La fruita de pinyol a Espanya ha incrementat un 2% la producció respecte a la campanya anterior, mentre que la xifra s’eleva fins al 7% quan es tenen en compte les dades de les últimes cinc. L’albercoc ha incrementat un 41% la producció, respecte a la campanya anterior i la cirera ho fa un 31%, mentre que han baixat en producció préssec, nectarina i pruna. En el cas de Lleida, les últimes dades oficials de la conselleria d’Agricultura estimaven una collita de 353.860 tones.

També han conclòs amb una campanya positiva el meló i la síndria, dos fruites que han registrat una alça del 9,3 per cent en el volum de les exportacions.

El director de Fepex, José María Pozancos, adverteix sobre un increment de les produccions en el cas de països de la UE com França, Bèlgica i Portugal atesos els canvis en el clima, que han derivat a uns hiverns, en alguns casos, més suaus. Els exportadors acomiaden el 2024 amb el tancament de l’acord de comerç amb el Mercosur sobre el qual Pozancos ha subratllat que s’ha donat “una mala negociació” perquè “es reduiran els drets aranzelaris”.

Per al responsable del sector de les fruites i hortalisses de COAG, Andrés Góngora, l’any, en el qual “hi ha hagut de tot”, ha estat “molt llarg”, encara que si per alguna cosa s’ha caracteritzat aquesta campanya ha estat per la “inestabilitat” en els preus i l’afecció en els cultius de les plagues.

Per a Góngora, el 2024 ha estat “molt difícil” en matèria de sanitat vegetal, per exemple en la campanya del pebrot, que ha estat marcada per la plaga del trips, i d’altres com la tomata pel virus rugós.

D’una banda, “l’hivern i la primavera han estat una època de bastants bons preus”, explica. A més, a nivell del climàtic ha estat “un hivern molt suau”, la qual cosa va fer que les produccions hagin anat “bé amb bastant nivell de producció”, ha indicat.

No obstant, la “inestabilitat” en l’evolució dels preus durant una part de l’any ha portat a la retirada de la comercialització de les segones categories del cogombre llarg de tipus holandès i s’ha fet notar en altres campanyes com la de meló i la síndria.