Els fixos discontinus cobren la meitat que els treballadors a temps complet a Lleida

La reforma laboral va implicar un auge dels contractes fixos discontinus, pensats per intentar posar fre a la temporalitat i amb això a la precarietat laboral, però el salari mitjà dels treballadors amb aquest tipus de jornada laboral era pràcticament la meitat del que cobrava un empleat contractat a temps complet a la província de Lleida al tancament de l’any 2023. Així ho reflecteixen les dades recollides a l’informe Mostra contínua de vides laborals (MCVL) elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu, dependent de la conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat.

El sou mitjà anual en el cas dels fixos discontinus se situava en els 15.712 euros. Aquesta retribució era tan sols un 55,4% de la rebuda per un treballador a temps complet, que va ser de 28.362 euros. La bretxa és encara més gran si ens fixem en les dades registrades a Lleida ciutat, en què un treballador a jornada completa va ingressar de mitjana 30.133 euros anuals, més del doble dels 13.316 que van percebre els fixos discontinus. Mentre que el salari anual dels empleats a temps parcial es va situar en els 12.723 euros.

Per sectors, el més ben retribuït a la demarcació era l’industrial, amb un sou mitjà anual que se situava en els 28.087 euros, més de tres mil euros per sobre dels 25.042 que van ingressar de mitjana aquells que treballaven en el sector serveis, el que ocupa un major nombre de persones a la província. Per la seua part, el salari mitjà en la construcció va arribar als 25.682 euros anuals. Així les coses, la retribució mitjana a la província es va situar el 2023 en els 25.645 euros, sent la més baixa de les quatre demarcacions catalanes. En concret, el salari mitjà de Catalunya va ser de 30.515 euros el 2023, un 5,1% més que el 2022.

Des del 2016, segons apunta l’estudi, els sous han crescut un 24,5%. En aquests set anys, els preus de consum han augmentat un 20,1%, per la qual cosa el salari mitjà en termes reals ha crescut un 3,6%. Entre els municipis amb més de 40.000 habitants, el que concentra el sou més gran és Esplugues de Llobregat amb una mitjana de 39.214,63 euros a l’any.

En l’altre extrem se situa Lloret de Mar, on el sou mitjà és de 21.179,55 euros. D’aquesta manera, existeix una diferència de 18.035 euros de sou entre aquestes dos poblacions. Lleida ciutat, amb una retribució mitjana de 27.624 euros se situa en la novena posició per la cua.

Les lleidatanes ingressen de mitjana 4.000 € a l’any menys que ells

El salari mitjà anual de les lleidatanes es va situar l’any 2023 en els 23.519 euros, una xifra que es queda 4.000 euros per sota dels 27.588 que de mitjana van ingressar els lleidatans, segons es desprèn de l’informe publicat per l’Observatori del Treball. Malgrat que la bretxa de gènere ha disminuït en comparació a la registrada durant l’exercici anterior, les dones continuen constituint un dels col·lectius que més pateixen la precarietat laboral, ja que són els més afectats per la temporalitat, la pluriocupació i la parcialitat.

Aquests són uns factors que també pateixen els treballadors més joves (aquells d’entre 16 i 29 anys), el salari mitjà dels quals va ser de 18.520 euros anuals durant l’any 2023 passat, molt lluny del sou que de mitjana ingressaven els empleats més veterans, aquells d’entre 45 i 64 anys, que va assolir a la demarcació els 27.897 euros. La retribució del grup entre 30 i 44 anys va ser de 25.989 euros.