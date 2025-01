Els perfils digitals més buscats a les ofertes de feina de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La imparable digitalització està tenint un impacte significatiu en el mercat laboral lleidatà. Segons el darrer Mapa d'Ocupació elaborat per la Fundación Telefónica, que analitza les borses de treball dels últims tres mesos mitjançant tecnologies de big data i intel·ligència artificial, Lleida està demandant actualment 315 professionals amb perfils digitals.

Entre els llocs més sol·licitats destaquen els de professional tècnic/a TIC, especialista en màrqueting digital i administrador/a de sistemes. Pel que fa a les habilitats més requerides per desenvolupar aquestes feines, les empreses busquen candidats amb coneixements en xarxes de comunicació, WMare i SEO.

Catalunya, segona comunitat en demanda de perfils digitals

A nivell autonòmic, Catalunya se situa com la segona comunitat de l'Estat en requerir perfils digitals, amb una oferta de 12.294 llocs de treball relacionats amb la digitalització, només per darrere de Madrid i per davant de la Comunitat Valenciana, Andalusia i el País Basc.

Dins de Catalunya, Barcelona concentra el gruix de la demanda amb 11.294 perfils, seguida a molta distància per Girona (366), Tarragona (316) i Lleida (315). Això evidencia la forta concentració d'empreses tecnològiques i digitals a la capital catalana.

La manca de professionals especialitzats, un repte pel sector

El Mapa d'Ocupació posa de manifest l'accelerada transformació tecnològica a la qual s'han hagut d'adaptar les empreses, que requereixen més que mai de professionals especialitzats en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o el big data. Tendències que estan propiciant el creixement, desenvolupament i innovació de molts sectors productius.

No obstant això, aquesta explosió tecnològica també ha evidenciat la manca de professionals qualificats en aquests camps tan demandats. A tot l'Estat, hi ha una demanda de 63.415 perfils digitals que no sempre és fàcil de cobrir.

42 Barcelona, referent en formació tecnològica i ocupabilitat

Per donar resposta a aquesta necessitat creixent de talent digital, iniciatives com el campus 42 Barcelona, impulsat per la Fundación Telefónica juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, estan jugant un paper clau en la capacitació de nous professionals especialitzats.

Amb un model d'aprenentatge innovador i disruptiu, sense professors ni classes, totalment gratuït i obert a majors de 18 anys, 42 Barcelona prepara els seus estudiants per ser professionals en camps com la ciberseguretat, la intel·ligència artificial, el big data o el blockchain. Un cop superats els 7 primers nivells d'un itinerari formatiu de 21, els alumnes tenen una taxa del 100% d'ocupabilitat.

Considerat per quart any consecutiu una de les 10 universitats més innovadores del món segons el rànquing WURI, 42 s'ha consolidat com un referent educatiu a nivell global, amb 56 campus en 32 països seguint el mateix model d'aprenentatge entre iguals.

