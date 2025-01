Díaz acusa Cuerpo de vetar que la rebaixa de jornada arribi al Govern

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La guerra oberta entre els ministeris de Treball i Economia va viure ahir un nou capítol i cada un d’ells té un to més dur. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va dir que el departament d’Economia, que encapçala Carlos Cuerpo, “ha vetat” l’arribada al Consell de Ministres de l’acord per a la retallada de la jornada a 37,5 hores, una cosa que el ministre socialista va voler “desmentir per complet”. Segons va comentar, el seu departament està donant “prioritat absoluta” al projecte de reducció de jornada però vol fer-ho amb “totes les garanties necessàries”. “Volem que sigui una realitat tan aviat com sigui possible i per a això hem de treballar tenint en compte totes les realitats que tenim: les realitats de la nostra economia, les realitats de les nostres empreses, però també, per descomptat, la realitat parlamentària”, va afegir el ministre.

Díaz, tanmateix, va afirmar que dimarts va rebre un escrit d’Economia que “impedeix” que aquesta mesura sigui debatuda al Consell de Ministres, una cosa que la vicepresidenta segona va qualificar de “molt greu”. “Hi ha per escrit una resposta, en aquest cas al ministeri de Treball, que impedeix que aquest acord del diàleg social arribi, efectivament, a ser discutit al Consell de Ministres. Em sembla molt greu això perquè és un compromís del Govern d’Espanya”, va denunciar.

Díaz i Cuerpo van coincidir ahir en la presentació dels actes per la commemoració dels cinquanta anys de la mort de Francisco Franco, però ni es van saludar. Les càmeres van captar com Cuerpo, que va arribar després que la vicepresidenta a l’auditori del Museo Reina Sofía on tenia lloc l’esdeveniment, va passar per davant de Yolanda Díaz sense que cap dels dos digués res a l’altre.

Enmig de la polèmica, el líder d’UGT, Pepe Álvarez, va advertir el Govern central que el sindicat no permetrà que la reducció de jornada “es quedi en un calaix sense que sigui tramitada, com ha passat amb l’estatut del becari”, i va avisar que si és necessari s’arribarà a la mobilització. Però va restar importància al suposat retard en el debat al Consell de Ministres de l’acord entre Treball i els sindicats.