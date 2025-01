UP denuncia el fiasco en ajuts pels conills i apressa 14 milions per la pera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos i Unió d'Unions van deixar clara ahir la difícil situació dels pagesos de la fruita i van denunciar davant del conseller d'Agricultura el fiasco dels ajuts per protegir els arbres contra els conills, amb la concessió només de 30.000 euros d'un pla dotat amb 4 milions, i van apressar els promesos per la pèssima collita de pera.

Alpicat es va convertir ahir en el fòrum de debat sobre la situació del sector de la fruita amb la jornada organitzada per Unió d’Unions, de la qual forma part Unió de Pagesos, amb representants de productors de tot l’Estat. El responsable estatal, Josep Cabré, jugava a casa i va aprofitar la presència del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, per posar de manifest que “el sector va tirant cada dia amb més dificultats, no només econòmiques sinó també emocionals i algun dia explotarem”. Va citar la pèssima producció de pera i els ajuts anunciats pel departament de la Generalitat i que esperen els productors. El responsable de la fruita dolça d’Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, va recordar els càlculs del sindicat d’unes pèrdues de 74 milions, per la caiguda de la producció un 60% del que podria ser la mitjana de collita dels últims cinc anys. Apressen almenys uns ajuts per sobreviure, va dir, d’uns 14 milions per a les 6.000 hectàrees de pagesos professionals de les al voltant de 9.000 conreades de pereres. El conseller, per la seua part, va ser contundent a l’afirmar que els ajuts als quals es va comprometre seran una realitat aquest mateix any, però va dir que, per articular-los, el departament ha de comptar amb les dades definitives de producció. La UE determina que només es podrà donar suport amb compensacions econòmiques en cas de pèrdues d’almenys un 30%.

Gardeñes va denunciar el fiasco del pla d’ajuts articulats per l’anterior Govern perquè els pagesos instal·lessin protectors en els arbres per evitar que els conills acabin amb els fruiters. Segons les seues dades, només s’han concedit de forma efectiva 30.000 euros dels quatre milions pressupostats.

El conseller Ordeig es va comprometre a revisar l’ordre perquè aquest capital pressupostat serveixi com a arma per al sector davant de la plaga de conills. Cabré va afirmar que el problema fonamental era la mateixa redacció de l’ordre de l’anterior conselleria, que feia pràcticament impossible complir el procés: “No podies demanar l’ajuda malgrat ser víctima dels rosegadors i haver fet la inversió si prèviament no havies notificat al departament les pèrdues i els problemes generats per la plaga.”

Cabré va posar com a exemple de la situació anímica dels agricultors el seu cas, obligat a arrancar amb tot just entre set i deu anys arbres “que has cuidat i t’han costat una fortuna perquè te’ls mata” la fauna salvatge.

Ordeig, per la seua part, va insistir que tots i cadascun dels membres de la conselleria, pilotant des de les oficines comarcals i les delegacions d’Agricultura, estan al servei dels pagesos i va defensar el diàleg i anar “tots a l’una” tant a Catalunya com a Espanya i Brussel·les.

Del lobby per la PAC a la modernització de regadius

El conseller d’Agricultura va advocar ahir per consensos i aposta per crear un lobby, d’Administració i sector, per defensar propostes consensuades de cara a la negociació de la nova PAC, sobre la qual a Brussel·les es començarà a treballar la pròxima tardor. Va defensar que Catalunya necessita el sector agroalimentari, el primer de l’economia, del cereal a la ramaderia passant per la fruita sense fer demagògia. Va destacar la necessitat de modernitzar les explotacions i afrontar un canvi climàtic que, va dir, ha vingut per quedar-se. Va insistir que “no podem regar com fa 50 anys” i que la meitat de les zones regables estan encara sense modernitzar, un procés que urgeix. Va apuntar que la partida de regs serà la que més creixerà en el projecte de pressupostos del seu departament.Quant a la campanya de la fruita, confia en una evolució positiva dels preus de la poma, amb la millor producció en tres anys. En pera, en canvi, és la pitjor en tres anys.

"Les bases d’autònoms abaixaran fins un 44% prestacions"

Unió de Pagesos va afirmar ahir que la campanya de regularització de les bases de cotització dels autònoms agraris retallarà les seues prestacions fins un 44 per cent. Afirma que aquest percentatge de disminució afectarà l’agricultura professional donada d’alta en el RETA a partir del 2023, mentre que els donats d’alta abans patiran una disminució del 32%. UP recomana que cada agricultor mantingui la base de cotització que tenia en el RETA el 2022 perquè, en cas de fer canvis, “després no podrà fer marxa enrere ni, per tant, recuperar les prestacions socials”. Davant d’aquestes estimacions, insta les forces parlamentàries a exigir al Govern central “una rectificació” en la campanya de la Seguretat Social i exigeix allargar fins a l’abril l’acabament de la regularització del 2023. El sindicat agrari acusa la Seguretat Social d’actuar amb mala fe i lamenta que “el Govern central i el PSOE continuen obstruint l’aprovació d’una solució que no condemni la immensa majoria dels agricultors professionals a la caiguda de les seues prestacions socials”.