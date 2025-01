Els preus als supermercats 'online' s’eleven gairebé un 4% el 2024

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus als supermercats 'online' es van elevar un 3,9% el 2024, segons les dades de la XI Anàlisi anual d’evolució de preus als supermercats 'online', elaborat per Soysuper.

En concret, fins a l'abril, l’increment es va mantenir per sobre del 4%, assolint el mínim el juliol, amb un 3,1%, però per posteriorment pujar de nou fins tancar el desembre amb una alça del 3,9%.

L’informe mostra que per comunitats autònomes, les que pugen els preus per sobre del 4% són Catalunya (4,6%), seguit per Comunitat Valenciana (4,4%), les Balears (4,2%) i Aragó (4%), mentre que les que menys pugen els seus preus són Castella la Manxa i la Rioja, amb 3,3%, Múrcia i Madrid, ambdues amb 3,4%.

Per províncies, l’anàlisi revela que cap província no puja per sobre del 6%. La que més puja els seus preus és Lleida, un 5,5% i les que menys pugen són Toledo (1,3%) i Palència (2,8%).

Respecte a les categories de productes, gairebé totes han apujat els preus l’any passat, sent la que més pugen a final d’any xocolates i dolços, amb un increment del 19,2%, disparant-se els xocolates (29,9%) i, sobretot, les tauletes (38,5%).

Mentre que la categoria que va baixar més els seus preus van ser lactis i ous, amb un descens de l’1,3%, i la que menys va pujar va ser nadons i nens (2%). En 2023, nadons i nens va ser la segona categoria que més va apujar els seus preus amb un 14,7% seguida de xocolates i dolços (15,3%), categoria que el 2024 continua estant entre les que més pugen, amb una alça del 19,2%.

"S’han extret les dades de 195.000 productes, tant marca de fabricant com marca de distribució, dels nou principals supermercats 'online 'a Espanya integrats actualment a la plataforma de Soysuper (Mercadona, Carrefour, Alcampo, Dia, Eroski, Condis, El Corte Inglés, Hipercor i Caprabo)", ha explicat la cofundadora i consellera delegada, Marta Esteve.