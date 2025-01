L'assegurança de fruiters a Catalunya arriba fins al 92% de la producció

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’assegurança de fruiters continua guanyant terreny a Catalunya i la campanya passada va arribar a una cobertura del 92% de la producció i gairebé 400 milions d’euros de capital assegurat, sobretot de préssec, pera i poma. Així ho va explicar ayer Agroseguro a Lleida, en el marc d’una jornada de divulgació sobre aquest tipus d’assegurances. Segons la companyia, les subvencions al preu de la pòlissa que van atorgar l’entitat estatal d’assegurances Enesa i la Generalitat la passada campanya es van situar, de mitjana, en el 58% del cost per als fructicultors catalans.

De cara a la campanya vinent, Agroseguro mantindrà el tractament individualitzat per a aquells assegurats que registren una sinistralitat elevada i reiterada. La directora de Producció i Comunicació d’Agroseguro, Silvia Marques, va insistir en la importància de comptar amb una pòlissa d’assegurança en el camp davant de l’actual situació climàtica, “marcada per sinistres greus i constants, com gelades, sequeres o tempestes de pedra”. A l’espera de tancar les dades oficials de l’any passat, Agroseguro calcula que el capital assegurat superarà els 18.000 milions d’euros, la qual cosa suposarà un nou màxim històric per desè any consecutiu i un creixement d’un 60% en l’última dècada.