El 40% dels vehicles usats venuts a Lleida tenen una mitjana de 13 anys

El president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, va indicar ahir que a la província de Lleida es van vendre 21.937 vehicles usats i 6.110 de nous el 2024, la qual cosa suposa una relació de 3,59 a un, quan a Espanya és de 2,07. A més, va destacar que el 40% de vehicles d’ocasió venuts a la demarcació tenen una vida mitjana de 13,47 anys, la qual cosa no ajuda a la descarbonització.

Pinilla va fer aquestes declaracions durant la presentació de la 28 edició de la fira Lleida Ocasió, que se celebrarà entre divendres vinent i diumenge a la Fira. Ocuparà els pavellons 3 i 4 i el recinte exterior, amb una superfície bruta de 13.500 metres quadrats. Comptarà amb 650 automòbils (un 8,3% més que el 2024) de 31 expositors. L’any passat, se’n van vendre 130, amb un volum de negoci de 2,5 milions d’euros.

Pinilla també va reclamar la restitució immediata dels ajuts per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de carregadors després que el rebuig del Congrés al decret òmnibus provoqués que decaiguessin la setmana passada, i que hagi quedat fora de les mitjanes pactades pel Govern central i Junts (vegeu la pàgina 21).

Sense donar el seu nom de forma explícita, va criticar Junts afirmant que “un partit que en el seu moment va imposar un impost a l’emissió de CO2 a Catalunya” ara ha forçat el final del Pla Moves 3 d’ajuts al vehicle elèctric. Per això, va apel·lar al “seny català” i al sentit comú perquè hi hagi un acord per reposar-les.

Per la seua part, el president de la Cambra, Jaume Saltó, el regidor de la Paeria Xavier Blanco, la diputada provincial Sandra Marco i el director dels serveis territorials d’Economia, Xavier Monné, van destacar que Lleida Ocasió és un referent del sector a Lleida, que s’ha avançat la data de celebració i que pot disposar de dos pavellons coberts, després que en anys anteriors un d’aquests no podia utilitzar-se a l’estar destinat al servei d’alberg municipal d’hivern.