La digitalització del sector de la fruita, una necessitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Digitalitzar el sector fructícola no és una opció, sinó una necessitat estratègica per al futur. Així va quedar de manifest ahir a Frutux, una jornada agrotech que va reunir 150 professionals del sector Parc Científic de Lleida per debatre sobre la transformació digital en el sector fructícola. L’acte, organitzat per Vegga (part de) i RawData, va posar de manifest que la gestió intel·ligent d’informació pot marcar la diferència la presa de decisions i millorar tant la competitivitat com la sostenibilitat de les explotacions,va explicar Anna Gras, directora del Centre d’Investigació Agrotech-UPC i directora científica dX_AgriTech. Núria Izquierdo, directora de Recursos Humans de Summer Fruit, va compartir com la digitalitzaciódesuplantació d’identitat entre treballadors.

en el

S

istemas Electrònics Progrés i Mat Holding Group

a

segons

e

ha resolt la problemàtica

la

Eduard Obis, Managing Director de Vegga, va destacar que la integració de tecnologies pot estalviar del 10 al 30% de l’aigua en la gestió agrícola. RawData,Albert Duaigües,la tecnologia ha de ser personalitzable per adaptar-se a les necessitats del client

dDesdi

el seu CEO,

ha presentat les innovacions per a 2025 amb un missatge clar:

.