L’accés a l’habitatge el 2024 va exigir fins el 23% dels ingressos per comprar i fins el 36% per llogar

El percentatge dels ingressos de la llar necessària per accedir a un habitatge va créixer fins el 23% en el cas de la compra i fins el 36% en el cas del lloguer durant l’últim any, segons un estudi publicat per Idealista basat en les dades del quart trimestre de 2024.

El portal immobiliari assenyala que la falta d’oferta i el consegüent increment dels preus és la causa que l’esforç per comprar o llogar s’hagi incrementat, superant "àmpliament" els límits recomanats pels experts en el cas del lloguer.

Per al portaveu d’Idealista, Francisco Iñareta, la situació del mercat és "alarmant" i el seu origen és "clar". Encara que al mercat de venda l’esforç a nivell nacional sembli allunyat dels límits, la realitat mostra que són cada vegada més els grans mercats que superen de llarg l’exigència del terç dels ingressos familiars per permetre la compra.

"És imprescindible prendre totes les mesures a curt, mitjà i llarg termini que fomenti l’enfortiment del parc d’habitatges, tant en venda com de lloguer", ha afegit Iñareta.

ESFORÇ PER LLOGAR

Són dotze les capitals en les quals l’esforç per llogar un habitatge de dos habitacions supera el 30% recomanat pels experts. Barcelona és la que més percentatge dels ingressos de la llar exigeix (49%), seguida per Palma (45%), Màlaga (42%), Madrid (41%), València (41%), Alacant (38%), així com a Segòvia (35%), Las Palmas de Gran Canària (34%), Sant Sebastià (34%), Santa Cruz de Tenerife (33%), Bilbao (32%) i Girona (31%).

Sevilla es troba just en el màxim recomanat (30%) i per sota d’aquesta xifra trobem a Cadis (28%), Granada (27%), Vitòria (27%), Pamplona (26%) i la Corunya (26%). Al contrari, el menor esforç es demana a Ciudad Real (16%), Terol (19%), Palència (19%), Jaén i Melilla (20% a les 2 ciutats).

Barcelona i Segòvia són les dos ciutats en les quals més ha crescut l’esforç, ja que s’ha incrementat en cinc punts. Els segueixen Madrid (4 punts), Màlaga (4 punts), Santa Cruz de Tenerife (4 punts), Ceuta (3 punts), Girona (3 punts), Alacant (3 punts), Zamora (3 punts) i Àvila (3 punts).

A tres capitals l’esforç per llogar és menor que fa un any, es tracta de Vitòria, Salamanca i Tarragona, en les quals s’ha reduït en 1 punt.

ESFORÇ PER COMPRAR

En la majoria dels casos l’esforç per comprar és menor que per llogar, amb l’excepció de Sant Sebastià. A més, són cinc les capitals que tenen taxes d’esforç superiors al 30% recomanat pels experts: Palma (45%), Màlaga (37%), Madrid (37%), Sant Sebastià (37%), i Barcelona (32%).

Alacant se situa en el 30%, mentre que per sota es troben les ciutats de València i Cadis (27% en ambdues capitals), Granada i Pamplona (que comparteixen una taxa del 26%). La menor taxa d’esforç es dona a Jaén (11%), Lleida (12%), Palència (12%), Conca (13%) i Ciudad Real (13%).

En compra, 26 capitals exigeixen menys esforç que fa un any. La diferència més gran s’ha registrat a Tarragona i Granada, que baixen en 3 punts. El segueixen les caigudes de Sant Sebastià, Conca, Bilbao, Còrdova, Pontevedra, Logronyo, Almeria i Melilla (amb 2 punts menys en totes elles).

A Barcelona l’esforç s’ha reduït en un punt. En el costat oposat trobem a la ciutat de Madrid, on l’esforç s’ha incrementat en 6 punts, seguida per Màlaga i Terol (amb 4 punts cada una).