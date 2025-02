Arrenca el 14è Congrés d'Unió de Pagesos que té l'objectiu d'organitzar la lluita de la pagesia per a la pròxima dècada

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos ha donat el tret de sortida aquest divendres al matí al 14è Congrés Nacional del sindicat agrari, que se celebra fins diumenge al Teatre L'Amistat de Mollerussa i que porta per lema 'Fem la feina'. El sindicat agrari es marca l'objectiu durant aquests tres dies de debatre i decidir el rumb polític i organitzatiu del sindicat per tal d'organitzar "la lluita de la pagesia per a la pròxima dècada", ha explicat el seu coordinador nacional, Joan Caball. El congrés també preveu una important renovació, ja que després de 25 anys liderant el sindicat, Caball deixa el càrrec. La nova comissió permanent es presentarà diumenge al migdia.

El Congrés reuneix, entre divendres i diumenge, 146 delegats de totes les comarques per posar a debat tres ponències: d'organització, de política agrària i una altra perquè la terra i l'aigua siguin considerades valors de país. Durant aquests tres dies el sindicat es marca l'objectiu d’organitzar la lluita pagesa dels pròxims anys.

El Congrés és el màxim òrgan d'Unió de Pagesos, que se celebra cada cinc anys i tria els membres de la Comissió Permanent Nacional, els coordinadors territorials, el Síndic de l'afiliat i la Comissió de Garanties Estatutàries. Unió de Pagesos, amb 6.000 afiliats, és el sindicat agrari majoritari del camp català, ja que a les últimes eleccions agràries del 2021 va obtenir el 65% de representativitat en els òrgans d'interlocució consultius i amb el Govern.

Entre els debats, el sindicat agrari posarà damunt la taula propostes per seguir fent front als interessos econòmics sobre els principals factors de producció de l'agricultura que amenacen de desplaçar la pagesia. També tractarà la defensa d'instruments per regular el mercat de la terra agrària, com el control de preus en la compra i l'arrendament de terres per evitar preus especulatius, la creació d'un fons autònom de terres i drets agraris i la urgència d’activar l'accés a les terres en desús.

Pel que fa a l’aigua, defensarà la prioritat de l'ús agrari respecte d'altres usos com a base de la seguretat alimentària, així com l'impuls de la modernització dels regadius, l'avaluació de la implantació de regs de suport a les zones de secà, i la defensa del finançament públic d'infraestructures de regadius.

En política agrària, el sindicat proposa mecanismes per garantir preus justos, com el compliment i millora de la normativa de la cadena alimentària. També recull nombroses propostes per reduir els costos de producció; aconseguir que el Govern aprovi aquest 2025 la llei de gestió sostenible de la fauna cinegètica i el pla sectorial agrari, i que s'asseguri l'acompliment de l'Acord per a la simplificació administrativa.

A la inauguració del 14è Congrés hi ha participat el president del Parlament, Josep Rull, que ha destacat la trajectòria "rotunda" del sindicat al llarg dels seus 50 anys d'història i ha remarcat, també, el paper "estratègic" del sector agroalimentari per poder fer front als "grans reptes" del país i globals com, ara la "lluita contra el canvi climàtic".

També hi ha intervingut representants dels diferents partits polítics amb representació al Parlament, els quals han remarcat el paper destacat del sindicat en els seus anys d'història i han reclamat la necessitat de treballar perquè el sector tingui un tracte just i per poder facilitar la incorporació de joves al sector i evitar l'abandonament de l'ofici i perquè el sector.