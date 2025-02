El salari mínim interprofessional pagarà IRPF per primera vegada

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri d’Hisenda ha confirmat aquest dimarts que no ajustarà l’IRPF al nou salari mínim interprofessional (SMI) de 1.184 euros bruts mensuals en 14 pagues, per la qual cosa els treballadors que percebin aquesta quantia deixaran d’estar exempts de tributació.

Fonts d’Hisenda han assenyalat a EFE que, malgrat que no es realitzarà l’ajustament, la majoria dels treballadors que cobrin el salari mínim continuaran sense patir retencions d’IRPF, a causa de les rebaixes d’aquest impost implementades en els últims anys per als trams més baixos de renda. Això dependrà de la situació personal i familiar de cada contribuent, que és el que determina les retencions.

A tall d’exemple, Hisenda apunta que un contribuent amb parella i un fill menor de tres anys que cobri el nou SMI que s’ha aprovat aquest dimarts continuarà sense estar subjecte a retencions, pel que la seua situació fiscal no canviarà. Tanmateix, en el cas d’un contribuent amb parella i un fill major de tres anys que cobri aquesta mateixa quantitat, se li aplicarà una retenció del 0,6 %, és a dir, 99,46 euros anuals, lluny dels 1.108,9 euros que hagués pagat el 2018, recalca Hisenda. Si es tracta d’un contribuent solter i sense fills que cobri el salari mínim, la retenció serà de l’1,81 %, és a dir, 300,03 euros anuals. També en aquest cas l’import serà molt inferior al que hagués abonat el 2018, que era d’1.324,42 euros.

Hisenda també aporta alguns exemples de les retencions per a treballadors que cobren alguna cosa més del nou salari mínim, per exemple un contribuent solter i sense fills que percebi 18.500 euros estarà subjecte a una retenció d’1.126,65 euros (6,09 %), un 43,66 % menys que la que li hagués correspost el 2018. I si aquest treballador fos una dona casada amb dos fills de 5 i 7 anys que percebés 20.000 euros anuals, la retenció seria del 6,71 %, 1.342 euros, quan el 2018 li haguessin correspost 1.852 euros.

Hisenda subratlla que quan Pedro Sánchez va arribar al govern espanyol el salari mínim era de 10.302,6 euros anuals, quan aquest any s’assoleixen els 16.576 euros, un 61 % més. Els successius repunts del SMI han anat acompanyats d’un ajustament de l’IRPF per garantir que els perceptors d’aquesta quantia no tributen, una tendència que s’interromp aquest any i que Hisenda justifica tant que és un salari més elevat com que la tributació s’ha reduït per a rendes baixes. Per a Hisenda, l’important és que el salari mínim se situï entorn del 60 % del salari mitjà i no tant en si tributa per IRPF, una cosa que ja succeeix en altres països com Alemanya, França, els Països Baixos o Polònia.