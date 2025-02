Optimisme en el sector carni, amb un 82% d'empreses que preveuen créixer més del 2%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

AECOC va tancar ahir a Lleida el seu 25 congrés de Productes Carnis i Elaborats en un ambient optimista, d’acord amb els resultats de les enquestes efectuades als 450 participants, en una nova edició de rècord. Un 82% de les empreses preveu créixer per sobre del 2%. De fet, el 42,31% fins i tot estima que les seues vendes repuntaran més d’un 5% i un altre 39,2% calcula un repunt d’entre el 2 i el 5%. Més conservadors, un 5,77% apunta fins i tot creixement lleuger de fins un 2% i un altre 10,58% augura una estabilitat i manteniment de la seua facturació. Només l’1,92% veu un 2025 en negatiu.

Aquesta enquesta es va donar a conèixer en el marc de la conferència de Joan Riera, director d’Alimentació de Kantar Worldpanel, que va destacar per exemple que el 57% de les llars està composta per una o dos persones, amb la qual cosa és necessari adequar formats de productes a les seues necessitats.

Ha de ser sana, segura, saborosa, sostenible, fàcil de consumir i socialment acceptada

També va posar èmfasi en les raons d’un consumidor a l’hora de comprar: un 25% estan lligades a la conveniència o facilitat el consum, un 23% al plaer que proporciona, un 19% al sabor, un 16% a la salut i un 13% al costum. Aquestes dades li van servir de suport per apuntar que les principals línies de creixement del consum aquest any s’apuntalaran en la conveniència davant la salut i en un increment del consum a casa, reminiscència del que es va viure en la pandèmia, que obre l’oportunitat a la comercialització de productes de més valor.

AECOC va voler conèixer també en quin tipus d’innovacions estan invertint les càrnies per guanyar mercat i adaptar-se a les demandes dels consumidors finals. En aquest punt, destaquen els elaborats carnis, amb un 27,03% de les respostes, seguida de carns més compromeses amb el benestar animal (18,92%), carns més prèmium (17,12%) o plats preparats amb base de carn (13,51%).

Poc abans de donar a conèixer aquest resultat, Barbara Calvaresi, responsable del sector de carns d’AECOC, va fer una anàlisi de com ha de ser la carn del futur: sana, segura, saborosa, sostenible, convenient i socialment acceptada. Va ser la conclusió després de posar de manifest el que va qualificar de bona notícia: després d’anys d’estigmatització de la carn, el sector es troba davant d’una revolució en el món de les proteïnes. Es referia així al boom dels productes rics en proteïnes, des de pans o galetes fins a lactis, quan la carn és una font de proteïnes de qualitat per excel·lència.

La regulació del benestar animal en el transport costa 1.750 milions

Poques preguntes poden provocar tanta unanimitat en un sector. Ahir, tots els assistents al congrés d’AECOC a Lleida van aixecar la mà com els van plantejar si consideren que pateixen la hiperregulació. Va ser una qüestió que va posar sobre la taula David Córdova Almanza, CEO de Vinces. Va explicar que l’impacte econòmic del reglament del benestar en el transport ascendeix a 1.750 milions d’euros, mentre que els aranzels a la lisina en representen 2.600 més. Dos xifres que posen de manifest la necessitat que no es reguli d’esquena als sectors econòmics i amb la qual va defensar el paper dels lobby. I ho va fer davant d’un públic que precisament no aposta per invertir en aquestes organitzacions que proven d’influir en el procés legislatiu i l’aplicació de polítiques. Només un 22,69% dels directius i empresaris presents a la Llotja inverteixen en aquest capítol perquè ho consideren una cosa necessària. Un altre 15,97% hi dedica capital, encara que admet que “poc”. Volen començar a invertir-hi un 11,76%, mentre que un 18,49% ni s’ho planteja. Destaca en aquest cas que el 31% dels assistents es va decantar pel “no sap/no contesta”.Pel seu costat, José Miguel Mulet, catedràtic, investigador, escriptor i divulgats científic, va apuntar els que considera com els grans reptes a què haurà de fer front tant la ramaderia com la indústria. D’una banda va apuntar a la carn sintètica que, va alertar, “arribarà” encara que ara només es comercialitzi pràcticament a Israel i Singapur a preu de luxe, En segon lloc, va citar el CRISPR-Cas9 de laboratori, que s’utilitza per canviar o “editar” peces de l’ADN d’una cèl·lula i que permetrà treure noves varietats cada vegada més ràpid. Augura que la Xina vendrà porc amb més greix saludable en 4 o 5 anys gràcies a aquesta tecnologia. Finalment va citar el veganisme, encara que considera que va a la baixa.

Empreses i ramaders s’enfronten als mites falsos

La carn, i amb aquesta els ramaders i la indústries, porten temps sent el blanc del que denuncien com a mites falsos i que impacten no només en la seua imatge, sinó també en els resultats econòmics del sector. Gairebé el 41% dels participants en el congrés consideren que el pitjor és el que relaciona el consum de carn amb el càncer, quan les evidències científiques n’avalen el consum saludable. Una altra mentida que danya especialment el sector, segons el 29,59%, és que la indústria maltracta els animals. S’hi suma un altre 16,33% que posa l’èmfasi en la necessitat de desmentir que la ramaderia provoca el percentatge de gasos més alt amb efecte d’hivernacle.

La distribució ha tancat un 2024 en carns millor del que s’esperava

La distribució va tancar el 2024 positiu en vendes de carnis, millor de les esperades, segons Ana Isabel Cano, executiva de vendes de Consum, firma que va registrar un increment del 7% en volum i un 12% en valor. Eduardo Latorre, responsable de Compres de Carnisseria d’Alcampo España, va repassar l’evolució de la companyia i va destacar l’esforç per ajustar preus en un context inflacionista. Sobre la necessitat que el sector comuniqui com treballa, Cano va apostar per la unitat perquè “necessitem una comunicació clara i valenta”. Latorre va lamentar la desconnexió amb el consumidor, que desconeix el treball en sostenibilitat, medi ambient o benestar animal.