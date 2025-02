Agroseguro tanca el 2024 amb indemnitzacions pròximes als 51 milions d'euros per sinistres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2024 va tornar a ser un any marcat pels sinistres agraris provocats, com a causa principal, per la sequera. Agroseguro va tancar l’exercici amb indemnitzacions superiors als 92 milions d’euros a Catalunya, en concret, els 92,6. D’aquesta quantitat, el gruix correspon a les comarques de Lleida amb 50,6 milions, una xifra que representa un 54,64 per cent del total.

El director territorial d’Agroseguro a Catalunya, Francisco Javier Joana, va explicar que els cultius més afectats van ser els herbacis extensius, que van acumular indemnitzacions per un import de 21,04 milions el 2024 a causa de l’afectació per la sequera. A continuació, els fruiters acumulen danys que assoleixen els 12,20 milions d’euros.

El gruix d’aquests pagaments es refereix a la pedra que va descarregar al Segrià, en poblacions com Alcarràs o Soses. Joana va explicar que es va concentrar en una superfície superior a les 2.000 hectàrees i que va causar danys molt importants. A més, també es van registrar afectacions per gelades a la comarca de l’Urgell.

El sector de la vinya, per la seua part, suma indemnitzacions per valor de 2,74 milions. En aquest cas, destaquen els problemes patits per Raimat a causa de les gelades. De fet, a l’inici de la verema, el celler lleidatà estimava una reducció de quilos de prop d’un 10%. També les baixes temperatures van fer efecte en finques de la Noguera, mentre que a les Garrigues els problemes van arribar a causa de la sequera.

Respecte a les línies d’assegurances pecuàries, el de retirada i destrucció d’animals morts a l’explotació va tancar el 2024 amb prop d’11 milions d’euros d’indemnitzacions, segons el balanç d’Agroseguro.

Per riscos, un any més ha estat la sequera el que més danys ha provocat entre les produccions de la província, amb 19,52 milions d’euros d’indemnitzacions, la majoria corresponents a cultius herbacis. Les tempestes de pedra han provocat indemnitzacions properes als 9,5 milions i la gelada ha causat sinistres els danys dels quals assoleixen gairebé els 6 milions.

En el conjunt de l’Estat, la sinistralitat registrada per l’assegurança agrària el 2024 va ascendir a 712 milions d’euros. Es tracta del quart any consecutiu per sobre dels 700 milions d’euros en danys, encara que allunyat dels 1.241 milions d’euros del 2023, exercici d’una històrica sequera a tot el camp espanyol.

La rebaixa de subvenció d’Enesa encareix les pòlisses

Els fructicultors de Lleida denuncien que aquest any es troben amb un nou increment de costos, en aquest cas de les assegurances que, afirmen, pot situar-se entre un 25 i un 50%. En aquest sentit, el director territorial d’Agroseguro a Catalunya, Francisco Javier Joana, va explicar que l’increment es deu a una rebaixa en la subvenció d’Enesa (Entitat Estatal d’Assegurances Agràries). Aquesta depèn del ministeri d’Agricultura i la reducció es deuria a problemes pressupostaris. Joana va admetre que per a l’agricultor pot ser difícil d’entendre que després de dos anys de sinistralitat baixa el rebut que hagin d’afrontar és més elevat, però va insistir que s’explica per la menor aportació d’Enesa. Un altre dels aspectes que han generat crítiques per part dels agricultors és el fet que no puguin assegurar el volum de producció que consideren ajustat a les seues finques. En aquest sentit, Joana va explicar que en les assegurances de gelada o quallat, el volum assegurable s’ajusta en funció als rendiments de campanyes anteriors. Això sí, no es tenen en compte els de l’any de la gran gelada ni a Catalunya ni a Aragó.