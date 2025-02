Ultimàtum de JARC a Ordeig

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha llançat un ultimàtum al conseller Òscar Ordeig: en la reunió bilateral que faran divendres vinent a Lleida hi ha d’haver compromisos ferms de suport als agricultors professionals o en demanaran la dimissió. Així ho va explicar ahir el president de JARC, Joan Carles Massot, que va explicar que aquell dia serà també una jornada de mobilització amb tractors a les portes de la seu de la conselleria a la capital del Segrià. Es tracta de mostrar el malestar del sector, no de tallar carreteres ni d’afectar a altres activitats, va deixar clar Massot, però advertint que “no podem tolerar anuncis buits”. Així ho va afirmar després del consell nacional de l’organització d’aquesta setmana, en el qual es va debatre entre treure “una targeta groga o una de roja” al conseller.

Poc després, van fer a Barcelona una reunió bilateral en la qual van plantejar el conseller i el seu equip les exigències claus, que passen per “mesures estructurals que de veritat vagin a la butxaca de l’agricultor, no ens conformarem amb paper mullat”. Es tracta de donar suport als joves, els agricultors professionals i les explotacions prioritàries. Entre altres punts urgeix que Agricultura incrementi en 30 milions els fons destinats a subvencionar les assegurances agràries, amb caràcter retroactiu, perquè es recalculi el cost per a aquells pagesos que ja hagin pagat la pòlissa. També que pressioni Enesa per anul·lar la retallada de cent milions, va dir Massot, que aportava a les assegurances. Insta que la llei de Fons Agraris, que permet comptar amb uns 45 milions d’euros anuals d’ingressos per les nuclears per al sector agrari sigui exclusiu per donar suport als veritables professionals del camp.

També reclama reformes fiscals. Per exemple, que qui arrendi terres a joves, agricultors professionals o explotacions prioritàries no tributi o ho faci de forma mínima.

D’aquesta forma, es prioritzarien aquests contractes davant els d’inversors d’altres sectors. Reclamen la lliure amortització de les inversions, una figura que ja hi ha al País Basc i que permet al pagès decidir el moment de fer-ho.

A més, vol mesures concretes per part de l’Institut de Català de Finances, amb línies bonificades per a la modernització de regadius i optimitzar l’ús de l’aigua i altres amb bonificació al cent per cent en el cas dels joves.

Massot va insistir que de la reunió de divendres han de sortir amb compromisos clars en les reivindicacions que competeixen a la conselleria i a la Generalitat, com pot ser el cas de l’increment de fons per a assegurances o la reforma de la llei de fons agraris, i l’aposta per treballar per fer efectiva la resta, com poden ser les referides a aspectes fiscals amb competència estatal. Massot va dir que la mobilització de divendres té com a finalitat aconseguir coses concretes, en cas contrari reclamaran que Ordeig dimiteixi.