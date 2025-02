“Sequera i especulació, els principals reptes del camp”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acabada de nomenar coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha situat la sequera i la lluita contra l’especulació del sòl agrari com els principals reptes del camp català dels pròxims temps. “No podem obviar que els agricultors no gastem aigua, sinó que la utilitzem per produir aliments”, ha defensat Serrat després que aquesta setmana hagi estat ratificada en el càrrec, la qual cosa la converteix en la primera dona al capdavant d’UP.

Així mateix, ha apostat per garantir l’accés dels joves a la terra: “S’ha d’evitar l’especulació i garantir l’accés a la terra per a aquells que realment vulguin ser agricultors, vivint de la terra i per a la terra.” En aquest sentit, ha recordat que el 70 per cent del sòl agrari està en règim de lloguer, la qual cosa “deixa els pagesos en una situació d’indefensió davant d’empreses”, dedicades a les energies renovables o al sector turístic.

Sobre l’impacte d’uns possibles aranzels als Estats Units, ha valorat que davant d’aquest tipus d’elements macroeconòmics “tothom surt escatxigat d’una o una altra manera”, i ha apostat per polítiques que protegeixin la producció local.

Pel que fa a l’acció sindical, Serrat ha defensat que hi ha “un moment de mobilització i un moment de negociació”, mentre ha assegurat que utilitzaran la via del diàleg i la de la manifestació segons creguin necessari. “El Govern té el nostre vot de confiança, com tots l’han tingut, però només fa cinc mesos que està al govern, i quan cal fer balanç és a mitjà termini, aleshores ja es veurà si tot són promeses o no”, ha valorat.

L’elecció de Serrat al capdavant del sindicat majoritari del sector, que representa gairebé 6.000 agricultors dels 21.000 autònoms registrats, la converteix en la primera dona a ocupar aquesta posició després de 25 anys de mandat de Joan Caball. Per a ella, aquest nomenament fa caure l’etiqueta de tradicional que moltes vegades se li atorga al sector: “És molt fàcil posar etiquetes a tothom, però aleshores la realitat és una altra.”