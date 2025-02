L’agenda verda perd pes en els plans de Brussel·les per al camp

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou full de ruta de la Comissió Europea sobre l’agricultura busca equilibrar els objectius de sostenibilitat econòmica i ambiental, canviant obligacions per incentius verds, en una picada d’ullet als productors. El document, presentat la setmana passada, parla d’un sector agroalimentari que treballi “de la mà amb la naturalesa” en un context en el qual vagin juntes la descarbonització i la competitivitat.

En resposta als agricultors que l’any passat es van manifestar a la Unió Europea (UE) contra la càrrega burocràtica i les exigències ambientals, Brussel·les aposta ara per portar a terme unes “polítiques efectives” que puguin “incentivar les bones pràctiques, amb enfocaments adaptats a les necessitats específiques”.

La seua visió sobre el futur de l’agricultura i l’alimentació inclou l’impuls de la bioeconomia i del mercat voluntari de crèdits de carboni com a maneres de diversificar els ingressos dels productors i protegir el medi ambient alhora.

La Comissió també es refereix a la reducció de l’ús de pesticides nocius, encara que abans d’estudiar qualsevol prohibició es compromet a tenir en compte la disponibilitat d’alternatives, com va publicar SEGRE diumenge.

Així mateix, té intenció de presentar aviat la seua estratègia de resiliència hídrica i avaluar la directiva de nitrats a finals del 2025.

Per a Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya, Brussel·les reconeix la necessitat d’“afinar la seua resposta als desafiaments del sector i reforçar l’autonomia estratègica i la sobirania alimentària, sense perdre de vista els objectius de protecció de la naturalesa i descarbonització”.

Tanmateix, les cooperatives lamenten que els objectius ambientals es mantinguin com a importants, “pràcticament al mateix nivell” que els de competitivitat, i que hi hagi una “excessiva recerca de noves fonts d’ingressos per als agricultors com els crèdits mediambientals”.

Per l’altre costat, els grups ecologistes europeus critiquen que els plans europeus fan ben poc per reduir les amenaces mediambientals, climàtiques i socioeconòmiques a les quals s’enfronten la majoria dels agricultors.

Segons Greenpeace, es proposa relaxar més les normes ambientals que han de complir les explotacions per rebre subvencions agrícoles de la Unió Europea, s’ignora la recomanació de reequilibrar el consum de proteïnes d’origen animal cap a altres de vegetals, no es necessita la manera de reduir les emissions contaminants del sector ni s’esmenta un fons de transició justa. Per la seua part, la responsable de Polítiques i Canvi Climàtic de la Fundació Global Nature, Vanessa Sánchez, afirma que la nova visió de la Comissió Europea “marca un canvi en la narrativa del Pacte Verd Europeu en matèria agrícola, allunyant-se d’un enfocament basat en regulacions estrictes per avançar cap a un model d’incentius”.

Sobre les relacions comercials amb els Estats Units, el ministre va apel·lar a la “prudència i la fermesa” davant de la possibilitat de nous aranzels als productes agroalimentaris europeus. “No hi ha cap indicació de la nova administració nord-americana que hagi de preocupar-nos, però si hi hagués algun problema hauríem de saber respondre”, va afirmar. A més, va expressar la seua preocupació per la situació del mercat de fertilitzants, marcada per l’increment del preu del gas i les restriccions comercials amb Rússia i Bielorússia. Va demanar mesures a la Comissió per garantir l’estabilitat dels preus i evitar tensions a la cadena alimentària. “Cal assegurar-se que no es repeteixin pujades descontrolades com les que vam veure amb l’inici de la guerra a Ucraïna”, va dir.

Planas defensa una PAC independent i forta

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va defensar ahir a Brussel·les que la Política Agrària Comuna (PAC) es mantingui com un fons específic i independent, sense fusionar-se amb els fons de cohesió. “La PAC existeix des de fa més de 60 anys i té sentit que conservi la seua pròpia estructura”, va afirmar en el marc del Consell de Ministres d’Agricultura de la UE. Va subratllar que, per fer front als reptes actuals, és necessària una PAC “forta” i amb més recursos. “Per a mi, igual que per al comissari, necessitem més diners per als nostres agricultors”, va insistir. Planas també va remarcar que el debat sobre el futur financer de la PAC amb prou feines comença.