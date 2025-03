Safates reutilitzables de bonÀrea i aposta d’Arcusin per l’Índia

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El director general de bonÀrea, Jaume Alsina, va destacar ahir l’aposta de la companyia per la innovació, com els QR als seus productes, que permeten al client final conèixer-ne tota la informació i traçabilitat, a comptar amb la primera safata en producció càrnia de lliure servei retornable i reciclable. Així ho va dir durant la 9a Trobada #LleidaDigital celebrada ahir a Mollerussa. En la mateixa foto, la CEO d’Arcusin, Blanca Cusiné, va destacar que la companyia de maquinària agrícola del Pla d’Urgell registra el 85% de facturació als mercats exteriors, amb els EUA al capdavant i que absorbeix el 50%. Ara està treballant la implantació i creixement a l’Índia. De fet, va apuntar que la maquinària que avui tenen llesta per enviar als EUA podria acabar al país asiàtic si i Donald Trump acaba imposant els aranzels amb què amenaça.

El president de la Diputació, Joan Talarn, va aprofitar per presentar els projectes en suport a l’economia local, amb el G10 com a fòrum de col·laboració d’administracions, patronals, sindicats i UdL. Poc abans, José Elías, amo entre altres de La Sirena o Audaz Renovables, va fer una encesa defensa de les potencialitats de Lleida, alertant que us ho heu de creure. Té inversions en el territori, com en una empresa de biogàs a Torregrossa.

Viçens Franco, consultor i soci de Franco&Romero Advocats, va explicar com la seua aposta per les xarxes socials i internet ha potenciat el seu creixement a Barcelona, el País Valencià i Basc i les Balears. El cofundador i CEO de Zacaris.com, Toni Badias, va relatar la història d’èxit que va començar la seua àvia amb la primera sabateria Sitgetana a Lleida a l’aposta per la venda online. El CEO i fundador d’Ilerna FP Online, Jordi Giné, va destacar el potencial que ofereix la intel·ligència artificial en la seua àrea de treball amb la translació de continguts a diferents idiomes.

La jornada va estar inaugurada per l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, que va apostar per “posar les persones al principi de cada procés de relació per poder fer i emprendre”, i va comptar també amb el conseller de Treball, Miquel Sàmper.